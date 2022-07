Fußballerinnen: Klubwechsel ohne Ablöse

Derzeit erfolgen die meisten Klubwechsel von Fußballerinnen ohne Ablöse, doch wie lang noch? Der internationale Trend geht in eine eindeutige Richtung – von der die heimische Bundesliga noch sehr weit entfernt ist.

Auf dem Transfermarkt der Fußballer können Fans sich schon seit vielen Jahren ein bisschen als Manager versuchen und dank der geschätzten Marktwerte auf Plattformen wie transfermarkt.at aus dem entsprechenden Budget eine Wunschliste erstellen, die anschließend in Foren hitzig diskutiert wird. Selbst wenn die Klubs über den Deal offiziell Stillschweigen vereinbaren, dauert es meist nicht lang, bis zumindest die Größenordnungen von Ablöse, Boni und Gehalt durchsickern. Im Vergleich dazu ist das Markttreiben bei den Fußballerinnen eine Black Box. Noch.

Mit dem wachsenden Engagement der aus dem Männerfußball bekannten Namen kommt auch deren Know-how, das sie sich nach dem Bosman-Urteil 1995, wonach Spieler nach Auslaufen des Vertrages frei wechseln können, angeeignet haben, auf dem Transfermarkt der Frauen an. Denn mit langfristig garantierten Einnahmen aus Sponsoren und Vermarktung wachsen auch die Vertragslaufzeiten, die internationalen Topklubs aber wollen auf Stars nicht mehr warten. Wie lang werden also Pernille Harder als teuerster Transfer (um kolportierte 350.000 Euro von Chelsea zu Wolfsburg) und Ada Hegerberg als Topverdienerin in Europa (geschätztes Jahresgehalt bei Lyon 420.000 Euro) firmieren?