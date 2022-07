Der Erpresser Putin und seine nützlichen Idioten

Russlands Präsident setzt Gas und Hunger im globalen Maßstab eiskalt als Waffen ein. Doch wer vor ihm einknickt und die Ukraine opfern will, muss wissen, dass Putin sein Spiel dann wiederholen wird.

Wladimir Putin hat zwei Waffen mit weltweiter Reichweite in der Hand, um die Ukraine und den Westen in die Knie zu zwingen: Gas und Nahrungsmittel. Er setzt sie eiskalt ein, um Engpässe zu schaffen und die Preise hochzutreiben. Unzählige Menschen in aller Welt leiden bereits darunter. Doch das schert den russischen Präsidenten nicht. Dieser Mann geht über Leichen, um seine Ziele zu erreichen.

Russland war der wichtigste Getreide-Exporteur der Welt, die Ukraine die Nummer fünf. Das eröffnet Putin Erpressungsmöglichkeiten im globalen Maßstab, die er skrupellos ausspielt. Die Preise für Lebensmittel und Energie waren nach zwei Jahren Pandemie hoch. Der Krieg in der Ukraine trieb sie noch weiter hinauf. Schon jetzt sind laut Welternährungsprogramm (WFP) 345 Millionen Menschen von Hunger bedroht.