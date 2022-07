Femizide in Ägypten: „Wenn du Nein sagst . . .“

Drucken

Hauptbild • Der mutmaßliche Mörder von Naira Aschraf wird in Mansoura vor Gericht geführt. • (c) APA/AFP/KHALED DESOUKI

Der Tod einer jungen Studentin hat in Ägypten seine überfällige Debatte über Femizide ausgelöst – und über Gewalt gegen Frauen generell.

Es geschah am helllichten Tag vor den Toren der Universität Mansoura im ägyptischen Nildelta. Ein junger Mann ging auf die Studentin Naira Aschraf zu, stach mit einem Messer auf sie ein und schnitt ihr am Ende die Kehle durch. Schockiert griffen beistehende Passanten ein, überwältigten den Mann und hielten ihn bis zur Ankunft der Polizei fest. Naira starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Wie in vielen Fällen von Femiziden stammte der Mörder auch hier aus der Familie oder dem engeren Bekanntenkreis des Opfers. Es ist schwer, Statistiken darüber zu bekommen, wie viele Frauen in Ägypten in ihrem privaten Umfeld ermordet werden. In einem Bericht der Edraak-Stiftung für Entwicklung und Gerechtigkeit über Gewalt gegen Frauen werden jedoch 214 Fälle von im Vorjahr innerhalb der Familie, durch den Ehemann oder den ehemaligen Ehemann ermordeten Frauen aufgelistet. 51 Frauen wurden außerhalb des Familienkreises ermordet, darunter elf von Nachbarn.