Straßburger Gerichtshof billigt lang währende Sicherungsmaßnahme gegen eine psychisch beeinträchtigte Frau.

Wien. Die Sache schien zu Beginn relativ harmlos: Als eine heute 58-jährige Linzerin vor sechs Jahren Taxi fuhr, konnte sie nicht zahlen – kein Bargeld, PIN fürs Plastikgeld vergessen. Also rief der Taxifahrer die Polizei, welche die Frau aufforderte, ihre Personalien anzugeben und die Rechnung am nächsten Tag zu begleichen.



Als die Frau daraufhin agitiert wurde und die Polizisten anschrie, nahm das Unglück seinen Lauf: Sie wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen und ungefähr drei Jahre lang zwangsweise festgehalten. Das geschah zu Recht, wie jetzt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) entschied. Helmut Graupner, Anwalt der Frau, vermisst in dem Straßburger Urteil eine Bedachtnahme auf die Verhältnismäßigkeit. „Das ist die Lizenz zum lebenslangen Einweisen von psychisch kranken Menschen“, sagt Graupner zur „Presse“.