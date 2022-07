Energiepreise: Viel Zoff rund um Preisgarantien

Zur Causa Maxenergy gibt es ein Urteil. Das ist aber nicht der einzige Fall.

Wien. Im Rechtsstreit zwischen dem Strom- und Gasanbieter Maxenergy und Kunden, die sich aus günstigen Verträgen hinausgedrängt gesehen haben, gibt es ein erstes Grundsatzurteil. Der Energieanbieter hatte im vergangenen Herbst etliche Verträge mit Ablauf der zwölfmonatigen Mindestlaufzeit gekündigt, obwohl den Kunden eine Preisgarantie für 18 Monate zugesagt worden war. Dagegen traten Konsumentenschützer auf den Plan, und das Bezirksgericht Dornbirn bestätigte nun deren Sicht der Dinge: Die Kunden durften demnach die Vereinbarungen so verstehen, dass Maxenergy infolge der achtzehnmonatigen Preisgarantie auch auf ein Kündigungsrecht bereits nach zwölf Monaten verzichtet hat.



Wie der Verbraucherschutzverein (VSV) in der Vorwoche mitteilte, erging diese Entscheidung in 25 vom Gericht verbundenen Fällen. Maxenergy sei den Kunden, die zu einem teureren Versorger wechseln mussten, nun zu Schadenersatz verpflichtet. Darüber werde aber erst in einem fortgesetzten Verfahren der Höhe nach entschieden, so der VSV.

Das letzte Wort ist in der Sache allerdings noch nicht gesprochen: Maxenergy dürfte gegen das Urteil Berufung einlegen. Man habe „entsprechend den vertraglichen Rahmenbedingungen und somit rechtskonform gehandelt“ und könne die Entscheidung des Gerichts nicht nachvollziehen, teilte der Energieversorger mit.



VSV-Obmann Peter Kolba kündigte indes an, man werde auch in anderen Fällen, in denen Energielieferanten Verträge unter Nichteinhaltung von Preisgarantien vorzeitig gekündigt haben, betroffenen Verbraucherinnen und Verbrauchern „zur Seite zu stehen“.

Muss weiter geliefert werden?

Ebenfalls präsent ist das Thema beim Verein für Konsumenteninformation (VKI). Dieser brachte im vergangenen Herbst eine Klage gegen Enstroga ein, die Österreich-Tochter der deutschen Enstroga Energie Holding. Im Zuge einer Preiserhöhung hatte diese auch Verträge mit Preisgarantie gekündigt, wenn Kunden gegen den neuen, höheren Tarif Widerspruch einlegten. Der Anbieter habe allerdings zugesagt, dass Konsumentinnen und Konsumenten, die zu einem anderen Energieversorger wechseln (müssen), die Preisdifferenz im Nachhinein gegenüber Enstroga geltend machen können, hieß es seitens des VKI. Die Verbraucherschützer überzeugte jedoch auch das nicht: Nach deren Rechtsmeinung muss der Anbieter die Kunden bis zum Ende der Preisgarantie auch tatsächlich mit Energie beliefen. Durch die Klage wolle man eine gerichtliche Klärung dieser Frage erreichen. Der Ausgang ist noch offen.



Gütlich geeinigt hat sich der VKI indes mit der AAE Naturstrom. Das Unternehmen habe sich – trotz der schwierigen Marktsituation – bereiterklärt, die Verträge bis zum Ende der Preisgarantie weiterhin zu bedienen, hieß es dazu heuer im April. Auch da war es um die beabsichtigte Kündigung von Verträgen vor Ablauf der Preisgarantie gegangen, gleichzeitig sei den Kunden der Abschluss eines neuen Vertrags zu einem höheren Preis angeboten worden. Solang die Preisgarantie gilt – also bis zum Ende des heurigen Jahres –, sollte das nun vom Tisch sein. Per 1. Jänner 2023 müssen sich die betroffenen Haushalte jedoch auf das Auslaufen ihrer Verträge und höhere Stromkosten einstellen.

Wann ist Anpassung erlaubt?

Ein anderes Thema sind (über eine vertraglich vereinbarte, jährliche Indexanpassung hinausgehende) Preisänderungen, wenn keine Preisgarantie vereinbart wurde. Ist auch die Mindestvertragsdauer bereits abgelaufen, werden solche Preisänderungen grundsätzlich wirksam, wenn der Kunde nicht innerhalb von vier Wochen ab Erhalt der Verständigung widerspricht. Lehnt man die Preiserhöhung ab, kommt es auch da durchwegs zur Kündigung des Vertrags. Während der Mindestlaufzeit – solang also beide Seiten, auch der Kunde, an den Vertrag gebunden sind – darf jedoch laut VKI der Preis nicht einseitig erhöht werden. Passiert es trotzdem, hat der Kunde jedenfalls das Recht, dem zu widersprechen und aus dem Vertrag auszusteigen. (cka/APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.07.2022)