Der Aufstand der Sparer in China

Im zentralchinesischen Zhengzhou demonstrieren wütende Kleinsparer, deren Vermögen eingefroren wurde. Die Regierung in Peking reagierte mit roher Gewalt und Zensur.

Peking. Selten entlädt sich der chinesische Volkszorn in öffentlichen Protesten, doch am Sonntag versammelten sich über tausend wütende Menschen vor der örtlichen Zentralbank in der Metropole Zhengzhou. „Wir wollen unser Geld zurück!“, schrien die Kleinsparer, die Opfer eines Finanzskandals wurden. Als die ersten Polizeitruppen anmarschierten, warfen sie mit Plastikflaschen auf die Sicherheitsbeamten und weigerten sich, nach Hause zu gehen.



Doch nur wenige Minuten später schlug die Staatsmacht mit aller Härte zurück. Die „Drecksarbeit“ ließ die Polizei jedoch von Sicherheitskräften in Zivil durchführen: Muskulöse Männer mit Kurzhaarschnitt schlugen auf die Protestierenden ein, darunter auch schwangere Frauen. Dutzende Personen wurden gewaltsam weggezerrt, in Busse gesteckt und abtransportiert. Einige von ihnen schossen Selfies mit ihrem Smartphone, um die erlittenen Verletzungen zu dokumentieren: blutige Gesichter, angeschwollene Augen, aufgeplatzte Lippen. Ein Mann behauptet gar, von örtlich angeheuerten Kleinkriminellen verprügelt worden zu sein – überprüfen lässt sich seine Aussage nicht.