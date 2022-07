Es wird nicht leichter für Dominic Thiem

Rückkehr auf ATP-Tour gegen aufstrebenden Finnen.

Båstad/Wien. Nach dem ersten Matchsieg auf Challenger-Ebene in Salzburg versucht sich Dominic Thiem dieser Tage wieder auf der ATP-Tour. Auf dieser läuft der Niederösterreicher seit Mai 2021 (Rom) einem Erfolg hinterher. Im schwedischen Båstad hat Thiem die nächste Möglichkeit, diese Negativserie zu beenden.



Zum Auftakt trifft der 28-Jährige auf den Finnen Emil Ruusuvuori. Der Mann aus Helsinki, 23, zählt seit Kurzem zu den Top 50 der Weltrangliste (Nr. 48). Zu Jahresbeginn erreichte er im indischen Pune sein erstes ATP-Finale, 2021 sorgte er mit einem Sieg über Alexander Zverev in Miami für Aufsehen.



Thiem ist mittlerweile auf Platz 346 zurückgefallen und versucht nun, bei den Sandplatzturnieren in Båstad, Gstaad und Kitzbühel zu punkten. Im August wechselt Thiem auf US-Hardcourt. (cg)

