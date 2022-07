Die Trümpfe für den Pflichtsieg

Österreich muss gegen Nordirland gewinnen, bestenfalls mit mehr als vier Toren. Die Offensive beleben könnte Julia Hickelsberger-Füller, deren Weg ins Team nicht der klassische war.

Das Highlight zum EM-Auftakt in Old Trafford ist Geschichte, heute (18 Uhr, live, ORF1) erwartet Österreichs Fußballerinnen gegen Nordirland eine ganz andere Herausforderung. Ähnlich wie das englische Wetter, das sich nach trüben Tagen in Manchester nun in Southampton von seiner strahlendsten Seite zeigt, muss sich das ÖFB-Team für das zweite Gruppenspiel wandeln: Als Favorit sind diesmal Ballbesitz und Chancen angesagt – und möglichst viele Tore gefragt. Wünschenswert wären mehr als die vier, die Norwegen bei seinem Sieg über die Nordirinnen erzielt hat, um im Fall eines Remis im direkten Duell den Vorteil zu haben.



Die Österreicherinnen wissen aus der WM-Qualifikation, wie es gehen kann (3:1-Heimsieg im April) und wie nicht (Last-Minute-2:2 in Belfast im Oktober). Auch wenn es fraglich ist, ob Nordirland noch einmal so naiv im Spielaufbau wie in der ersten Partie agieren wird, ist es dem Fußballjargon nach ein Pflichtsieg. Diesen Druck wollte im ÖFB-Team zumindest nach außen hin niemand auf seinen Schultern spüren, zeigen wird er sich in der Geduld bis zum ersten Treffer.

Das geduldige Comeback