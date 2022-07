Steigende Inflation auch am Arbeitsmarkt bemerkbar

Vier von zehn Arbeitnehmer drohen damit, in den kommenden zwölf Monaten zu kündigen, sollte es bei steigender Inflation nicht zu einer höheren Gesamtvergütung und nachhaltigen Karrieremöglichkeiten kommen.

Durch den anhaltenden Fachkräftemangel befinden sich die Arbeitnehmer weiterhin in der günstigen Position, auswählen und Anforderungen stellen zu dürfen. Inzwischen haben die Mitarbeitenden so großen Einfluss auf den globalen Arbeitsmarkt gewonnen, dass sich die Unternehmen danach richten müssen, um attraktive Arbeitgeber zu bleiben. Zu diesen Forderungen zählt unter anderem eine höhere Gesamtvergütung, denn 43 Prozent der Arbeitnehmer wären bereit, in den kommenden zwölf Monaten zu kündigen, wenn sich die Entlohnung nicht bessere. Dieses Ergebnis zeigt eine aktuelle EY-Umfrage, an der mehr als 1.500 Unternehmensleiter und über 17.000 Arbeitnehmer aus 26 Branchen teilnahmen.

Finanzielle Einbußen und höhere Gehaltsforderung

Arbeitgeber hätten seit der Pandemie mit Auftragsreduktionen und wirtschaftlichen Einbußen zu kämpfen, während sich Arbeitnehmer mit der Sorge vor Stellenabbau und einem Jobverlust befassen mussten. Dadurch hat die Corona–Pandemie weitreichende Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen: Viele unzufriedene Arbeitskräfte hätten die Pandemie dafür genutzt, umzudenken und sich damit zu befassen, was sie sich vom Arbeitsleben wünschen. Daraus resultiere eine Dynamik in Richtung „New Work“, sagt die Leiterin für People Advisory Services und Partnerin bei EY, Regina Karner. Gemeint sei damit unter anderem eine flexiblere und positivere Unternehmenskultur.

Um das eigene Personal zu stärken, sei es für 85 Prozent der Unternehmen wichtig, eine Strategie zur Anpassung von Talenten an den künftigen Geschäftsbedarf zu haben. Drei Viertel wären bereit, Mitarbeitende aus anderen Ländern einzustellen und Remote Working zu ermöglichen, sofern die Fähigkeiten mit dem Jobprofil übereinstimmen. Rund 20 Prozent glauben, dass Weiterbildungsmöglichkeiten und das Schärfen der Fähigkeiten dazu beitragen, die Fluktuation zu verringern.

Frage der Motivation lässt sich neu beantworten

Spielte zuletzt noch eine wertschätzende Unternehmenskultur, flexible Arbeitszeiten und Jobsicherheit die größte Rolle für Arbeitnehmer, wendet sich das Blatt - auch aufgrund der steigenden Preise - in Richtung Gehaltsverhandlungen. „Da viele Arbeitgeber zunehmend flexible Arbeitsmodelle anbieten, ist eine höhere Bezahlung nun die größte Motivation für einen Arbeitsplatzwechsel“, sagt Karner.

Für viele Arbeitgeber sei es seit Jahren schwierig, genügend qualifizierte Mitarbeiter zu finden, um den Anforderungen im Geschäftsleben standhalten zu können. Diese Lage habe sich in den vergangenen Monaten nicht gebessert, im Gegenteil: Es werde immer schwieriger, die wenigen guten Fachkräfte zu halten. Denn, zeigt die Studie, sie beschäftigen sich gedanklich schon mit Arbeitgebern, die bereit sind, einen höheren Lohn auszuzahlen. Angesichts der Rekordinflation in vielen Ländern gäbe mehr als ein Drittel derjenigen, die eine neue Stelle suchen, an, dass eine Gehaltserhöhung ihre Hauptmotivation sei, während nur ein Viertel eine berufliche inhaltliche Weiterentwicklung anstrebe. Insgesamt sehen die Arbeitgeber diesen Umstand anders als ihre Mitarbeitenden: Obwohl fast die Hälfte der Arbeitnehmer davon überzeugt wäre, dass Gehaltserhöhungen der Schlüssel zur Bekämpfung der Personalfluktuation sei, stimmen nur 18 Prozent auf Arbeitgeberseite zu.

Acht von zehn Mitarbeiter würden gerne an mindestens zwei Tagen pro Woche von Zuhause aus arbeiten können. Dem gegenüber stünde die Bereitschaft der Führungskräfte, da mehr als ein Fünftel weiterhin verlange, dass die Mitarbeitenden an fünf Tagen pro Woche im Büro anwesend sind. Insgesamt habe die Flexibilisierung aber auch Vorteile für die Unternehmen gebracht, da sie zur Verbesserung der technischen Infrastruktur und digitalen Fähigkeiten beigetragen hätte.

Zuerst die gute oder schlechte Nachricht?

Neben der Verbesserung der Bezahlung müsse verstärkt auf das Wohlbefinden der Mitarbeitenden geachtet werden, denn fast 20 Prozent der Arbeitnehmer wären für gesundheitsfördernde Initiativen bereit, den Job zu wechseln. Die gute Nachricht ist: Die Zahl der Arbeitnehmer, die seit Pandemiebeginn eine Verbesserung der Unternehmenskultur beobachtet hätten, sei von 48 Prozent auf 61 Prozent gestiegen. Die schlechte: Das Vertrauen der Arbeitgeber in ihre eigene Unternehmenskultur sei von 77 Prozent auf 57 Prozent gesunken. Zurückzuführen sei diese Diskrepanz auch auf sinkende Unternehmensgewinne, denn während Arbeitnehmende der Meinung sind, dass neue Arbeitsmethoden ihre Produktivität erhöhe, stehen Unternehmensleiter durch die steigende Inflation vor geringen Umsatz- und Gewinnsummen.

Betrachtet man die Altersgruppen, sei die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass Mitarbeitende der Generation Z (1997 bis 2012 geborene) und Millennials (frühen 1980er bis zu den späten 1990er Jahren geborene) in den USA ihren Arbeitsplatz noch in diesem Jahr kündigen. In Bezug auf die Branchen wären Arbeitskräfte der Technologie- und Hardwarebranche am ehesten bereit, das Unternehmen zu verlassen.

Grund für Optimismus besteht

Rund ein Drittel der Beschäftigten zähle zur Gruppe der „optimistischen“ Arbeitgeber, die davon überzeugt sei, ihre eigene Produktivität parallel zur Unternehmenskultur zu verbessern. Gelingen würde dies durch ein gemeinsames Verständnis von Unternehmensthemen zwischen Arbeitnehmer und Führungskräften. Dazu zählen hybride Arbeitsformen, Investitionen in die Ausstattung des Standorts, die Verbesserung der Technologie am Arbeitsplatz und die Stärkung der Eigenverantwortung und Autonomie der Mitarbeitenden.

„Der Blick der Talente wurde maßgeblich verändert, daher ist es notwendig, in den Unternehmen selbst alte Strukturen und teilweise auch Business Modelle – Stichworte Nachhaltigkeit, Sinnstiftung und Entwicklungsmöglichkeiten – aufzubrechen und neu zu denken. Nur durch eine Vernetzung der Führungskräfte mit einer operativen HR-Abteilung können sich Unternehmen zu Talentmagneten transformieren. Dadurch ist das Talentemanagement nun auch Kernthema der CEOs geworden“, erklärt Oliver Suchocki, Leiter HR-Consulting und Associate Partner im Bereich People Advisory Services bei EY. (est)