Nationalbank erwartet für heuer Inflation von 7,6 Prozent

Analyse stellt große Unterschiede bei haushaltsspezifischen Inflationsraten fest.

Laut jüngster Prognose der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) wird die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsrate für Österreich heuer auf 7,6 Prozent ansteigen, gefolgt von Rückgängen auf 5,0 Prozent im Jahr 2023 und 3,2 Prozent im Jahr 2024.

Hohe Rohstoffpreise und die ökonomischen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine würden die Inflation 2022 auf einen Jahreswert steigern, der zuletzt während der ersten Rohölkrise in den 1970er Jahren übertroffen wurde, heißt es in einer Schwerpunktanalyse der OeNB, die sich mit den Inflationsraten für österreichische Haushalte nach sozioökonomischen Merkmalen befasst. Festgestellt wurde, dass der Inflationsanstieg von 2020 auf 2021 einzelne Haushalte unterschiedlich stark getroffen hat. Während im Jahr 2020 einkommensstärkere Haushalte eine tendenziell niedrigere Inflationsrate aufwiesen, war dies 2021 nicht mehr gegeben. Ebenso konnte für 2020 ein starkes Stadt-Land-Gefälle der Inflationsraten festgestellt werden, das sich im darauf folgenden Jahr drehte: 2021 waren Haushalte in ländlichen Gemeinden mit einer deutlich höheren Inflationsrate konfrontiert als Haushalte in städtischen Gebieten. Die Verteuerung der Energiepreise im Jahr 2021 war dafür ausschlaggebend.

Wirtschaftspolitische Ausgleichsmaßnahmen sollten sich an der Belastung der Haushalte durch die Inflation orientieren, so die OeNB. Die Inflationsbelastung sei jedoch nicht allein von der Höhe der individuellen Inflation abhängig. So seien Haushalte, die bei steigender Inflation ihre Konsumausgaben aufgrund vorhandener Ersparnisse nicht einschränken müssen, weniger belastet als Haushalte mit geringerem Einkommen, die über keine oder geringe Ersparnisse verfügen und daher andere, billigere Produkte kaufen und/oder ihren Konsum einschränken müssen. Aggregierte Maßzahlen seien aus diesen Gründen nicht ausreichend, wenn es um Fragen der sozialen und ökonomischen Absicherung gehe.

