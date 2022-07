Drei Jahre stand der Teilchenbeschleuniger in der Schweiz still. Seit knapp einer Woche rasen auf 27 Kilometern die Protonen wieder durch die Röhre. Für Esoteriker und Verschwörungstheoretiker war es die Öffnung in ein Paralleluniversum.

Nach einer dreijährigen Wartungspause und zweimonatigen Inbetriebnahme läuft der Teilchenbeschleuniger in Cern wieder auf Hochtouren. Auf 27 Kilometern rasen stabile Protonenstrahler wieder aufeinander zu. Wissenschaftler sehen diese Entwicklung mit Freude. Esoteriker und Verschwörungserzähler teilen diese nicht und fürchten, die Eroberung der Erde durch fremde Mächte.

Mehr als drei Jahre mussten sich Teilchenphysikerinnen und -physiker gedulden, weil der unterirdische, ringförmige Teilchenbeschleuniger LHC gewartet und modernisiert sowie die Teilchendetektoren aufgerüstet wurden. Nun beginnt die Run 3 genannte Betriebsphase, die dank einer noch gewaltigeren Energie wesentlich größere Datenmengen liefern soll sowie Daten mit höherer Qualität als die zwei vorangegangenen Runs.

Es war während des ersten Runs des LHC, als das Higgs-Boson vor genau zehn Jahren entdeckt wurde. Jenes "Gott-Partikel", wie das Higgs-Boson auch genannt wird, das mit dem damit verbundenen Energiefeld für die Entstehung des Universums nach dem Urknall entscheidend sein soll. Tatsächlich ist der LHC laut dem Cern "der einzige Ort auf der Welt, an dem dieses einzigartige Teilchen hergestellt und im Detail untersucht werden kann."

„Werden die Zeitlinien wechseln“

Doch so sehr die Fortschritte in der Forschung in diesen Kreisen gefeiert werden, sind sie offenbar für manche furchteinflößend und mit ihrer Meinung halten sie auf Social-Media-Kanälen nicht hinter dem Berg.

Kurz nach dem Einschalten des Teilchenbeschleunigers, so die Auffassung der Verschwörungstheoretiker, wurde die Welt in ein Paralleluniversum gezogen. "Wer hat schon länger das Gefühl, dass eine große Veränderung bevorsteht?", schreibt ein, nach eigenen Aussagen verifizierter Astrologe auf Twitter: "Jetzt, am 5. Juli werden wird wir buchstäblich die Zeitlinien wechseln, das Cern sein Maschinending einschaltet, öffnet ein Portal, durch das auch das Unbekannte hereinkommt. Behalten Sie ihre positive Stimmung und Energie." Ein anderer schreibt: „In 8 Stunden werden die Tore der ‚Hölle‘ geöffnet. Die transdimensionalen Reptilienwesen kommen. Das ist keine Übung.“

Schon in der Vergangenheit musste der Teilchenbeschleuniger für so manche krude Theorie herhalten: von der Erschaffung vernichtender schwarzer Löcher bis zu Menschenopfern auf dem Gelände.

Fest steht: „Wie könnten wir auf zusätzliche Dimensionen testen? Eine Möglichkeit wäre, Beweise für Partikel zu finden, die nur existieren können, wenn zusätzliche Dimensionen real sind“, erklärt Cern auf seiner Website .

Cern klärt auf

„Theorien, die zusätzliche Dimensionen vorschlagen, sagen voraus, dass es, genauso wie Atome einen niederenergetischen Grundzustand und angeregte hochenergetische Zustände haben, schwerere Versionen von Standardteilchen in anderen Dimensionen geben würde. Diese schwereren Versionen von Teilchen – Kaluza genannt – haben genau die gleichen Eigenschaften wie Standardteilchen und daher für unsere Detektoren sichtbar sein würden, aber mit einer größeren Masse.

Apropos schwarze Löcher: Ja, im Cern wäre man durchaus in der Lage sie zu erschaffen. Diese wären dann aber extrem instabil und vor allem so unglaublich kein, sodass sie in 10 hoch -27 Sekunden in sich zusammenfallen würden: „Astronomische Schwarze Löcher sind viel schwerer als alles, was am LHC produziert werden könnte.“

