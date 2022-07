Ist Karl Nehammer der ideale Kanzler für den Krisenherbst?

Niederösterreichs Landeshauptfrau Mikl-Leitner will einen Gaspreisdeckel, Kanzler Nehammer nicht. "Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak spricht über die gespaltene ÖVP in der Gaspreisdeckelfrage, die Störrufe von WKO-Präsident Mahrer und die österreichische Eigenart der großen Sommerpause, auch in Krisenzeiten.

Mehr dazu:

Klaus Knittelfelder: Die Deckeldebatte teilt die ÖVP

Gast: Rainer Nowak, Chefredakteur der „Presse"

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Alexander Weller

Credits:ORF/ZIB, O1-Mittagsjournal