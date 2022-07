Ein Pop-up namens Goldstück

(c) Mirjam Reither

Alexandra Hilweg und Christina Honegger kochen sich in ihrem Pop-up Goldstück im dritten Bezirk „quer durch die Weltküche“: Ein Probelauf für ihr geplantes großes Lokal.

Gute Geschichten können auch mit einer falschen Null beginnen. Oder genauer gesagt: Mit einer Null zu viel. Als Christina Honegger und Alexandra Hilweg nämlich vor Kurzem nicht wie erwartet 200, sondern versehentlich gleich 2000 Kilogramm Bio-Zitronen und -Orangen geliefert bekamen, war die Überraschung groß.

„Es war“, sagt Honegger, „ein ganzer Laster voll.“ Und schnell war klar: Zwei Tonnen Zitrusfrüchte sind für ein kleines Pop-up wie Honeggers und Hilwegs Das Goldstück in der Marxergasse in Wien-Landstraße dann doch ein paar Hundert Kilo zu viel. Also begannen sie herumzutelefonieren, befreundete Unternehmer wie die Wiener Kaffeeröstereri Süßmund (von der die beiden den Kaffee beziehen) halfen mit ihrem Netzwerk weiter – und nach nur einem Wochenende war der Großteil der Riesenlieferung verschenkt.

Den Rest haben Hilweg und Honegger gemeinsam mit ihrer Küchenchefin, Marija Rothaler, eingekocht und verarbeitet: zu Sirup oder Limoncello etwa. Aber „diese Orangen“, sagt Honegger, „haben viel gebracht“: nicht nur ein kleines neues Netzwerk, sondern auch die Erkenntnis, dass es oft anders kommt, als man denkt.