Schule in der Stadt Salzburg steht seit Mittag in Flammen

Über 100 Feuerwehrleute stehen im Einsatz, um den Großbrand zu löschen. Verletzt wurde bisher niemand.

In der Stadt Salzburg ist am Montag in den Mittagsstunden ein Feuer in der Handelsakademie 1 ausgebrochen. Der Brand dürfte im Dach-Bereich begonnen haben und breitete sich inzwischen auf das zweite Obergeschoß aus, berichtete das städtische Informationszentrum. Über 100 Helfer von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr stehen im Einsatz.

„Eine Dachfläche von 1100 Quadratmetern steht im Vollbrand“, sagte Reinhold Ortler, Branddirektor der Salzburger Berufsfeuerwehr am Nachmittag zum ORF Salzburg. Die Löscharbeiten können nur mit schwerem Atemschutz durchgeführt werden. Der Einsatz wird der Feuerwehr zufolge noch einige Stunden dauern. „Es tritt auch Löschwasser in das Gebäude ein. Der Wasserschaden wird auch erheblich sein“, berichtete Ortler.

Keine Gefahr für umliegende Gebäude

Aufgrund der starken Rauchentwicklung forderte die Feuerwehr die Bewohnerinnen und Bewohner in der Umgebung auf, die Fenster geschlossen zu halten. Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht, auch der Rauch sei ungiftig. Verletzt wurde durch das Feuer bisher niemand. Flämmarbeiten auf dem Dach der Schule sollen das Feuer ausgelöst haben, berichtet der ORF Salzburg.

(APA/Red.)