Twitter will Elon Musk verklagen

Die Aktie des Kurznachrichtendienstes ist nach der gescheiterten Übernahme abgestürzt. Nun sind die Gerichte am Wort.

Die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter startete am Montag vorbörslich mit einem dicken Minus in die Woche. Bereits am Freitagabend war sie abgestürzt, nachdem Tesla-Chef Elon Musk bekannt gegeben hatte, dass er nun doch nicht mehr an einer Übernahme interessiert sei. Der Deal im Volumen von 44 Milliarden Dollar war bereits vereinbart worden.

Dem Multimilliardär steht nun eine Klage ins Haus: Twitter hat Bloomberg zufolge bereits eine auf Fusionsrecht spezialisierte Anwaltskanzlei angeheuert, um Musk wegen seines Rückzugs zu verklagen. Twitter will die Klage bereits Anfang dieser Woche einreichen, berichtete Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf Insider.

Das Unternehmen hat demnach die Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz beauftragt. Durch diese bekommt Twitter Zugang zu dem Anwalt Leo Strine, der in ähnlichen Fällen Meilensteine gesetzt habe. Die Klage soll in Delaware geführt werden.

Chuck Norris spielt Schach

Musk hatte am Freitag nach US-Börsenschluss erklärt, die im April vereinbarte Übernahme platzen zu lassen. Der reichste Mann der Welt, der auf Twitter mehr als 100 Millionen Follower hat, scherzte auf der Plattform über seinen Schritt: Er postete Memes mit einem lachenden Elon Musk, der sich freut, dass Twitter nun vor Gericht offenlegen müsse, wie hoch der Anteil von Roboter-Konten sei. Musk hatte seinen Rückzug unter anderem damit begründet, dass Twitter nicht habe nachweisen können, dass weniger als fünf Prozent der Accounts Fake-Konten sind. Zudem postete Musk ein Bild von Chuck Norris, der im Schach nur mit einem Bauern antritt und dennoch zuversichtlich lächelt.

Experten halten die Rechtsposition von Twitter indes für stark, schließen aber nicht aus, dass sich das Unternehmen in Nachverhandlungen auf einen geringeren Übernahmepreis einlässt.

Über einen Rückzug von Musk war bereits seit Wochen spekuliert worden, nachdem die Twitter-Aktie im Zuge der allgemeinen Marktschwäche deutlich eingebrochen war. Hatten Musks Avancen das Papier im April auf zeitweise über 50 Dollar springen lassen, so war es am Montag um 34 Dollar zu haben. Musk hatte 54,20 Dollar je Aktie geboten, dass der Preis stets darunter blieb, zeigt, dass die Marktteilnehmer ein Scheitern der Übernahme stets als Möglichkeit gesehen haben.

Die Analysten von Jefferies hatten bereits im Mai gemeint, Musks Drängen auf einen geringeren Preis sei wohl eher auf den Kursrutsch als den Anteil der Fake-Accounts zurückzuführen. In einem No-Deal-Szenario könnten Twitter-Papiere auf unter 22 Dollar absacken, hieß es damals. Nun hängt wohl viel davon ab, ob ein Gericht Musk zur Übernahme zwingt, ob man sich auf einen geringeren Preis einigt – oder ob der Deal scheitert.

Twitter im Dilemma

Sollte das Gericht gegen Musk entscheiden, könnte er gezwungen sein, die Übernahme doch durchzuziehen und 54,20 Dollar pro Twitter-Aktie zu zahlen, wie er es angekündigt hatte. Wenn das Gericht im Sinne Musks entscheidet – etwa weil es zu dem Schluss kommt, dass Twitter der Nachweis nicht gelungen ist, dass es weniger als fünf Prozent Fake-Konten gibt, und dass das einen Rücktritt Musks rechtfertigt –, müsste er die Übernahme nicht tätigen, aber wohl eine Milliarde Dollar an Rücktrittspönale zahlen. Die dritte Möglichkeit ist, dass sich beide Seiten auf eine Übernahme zu einem niedrigeren Preis einigen.

Alle drei Szenarien wären für Twitter nicht wirklich rosig. Musk, der sich als „absolutistischen Verfechter der Meinungsfreiheit“ sieht, ist umstritten. Kritiker fürchten, unter ihm würde es zu einer Zunahme von Hass-Postings kommen. Befürworter meinten, das Gegenteil wäre der Fall, Musk wolle ja lediglich die Kriterien offenlegen, nach denen Tweets gelöscht oder Nutzer gesperrt werden. Doch wenn Musk Twitter übernehmen müsste, hätte er wohl viel an Vertrauen eingebüßt. Ein geringerer Preis wäre für Twitter auch nicht erfreulich, und ein Scheitern der Übernahme würde bedeuten, dass das Unternehmen weiterhin allein mit seinen Problemen, allen voran einer geringen Profitabilität, sitzen bleibt.

Generell ist Twitter keine große Erfolgsgeschichte an der Börse. Seit dem Börsengang im November 2013 hat die Aktie des Kurznachrichtendienstes 15 Prozent verloren.

(Bloomberg/b.l.)