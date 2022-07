Neuer Job nur mit Impfung? Was im Landesdienst noch gilt

Im Sommer 2021 führten manche Bundesländer eine Impfpflicht für Neuanstellungen ein. Tirol und Niederösterreich lockerten wieder die Regeln. Wien und die Steiermark blieben allerdings dabei.

Im August 2021 – lang bevor die nationale Impfpflicht in Österreich angekündigt und wieder abgeschafft wurde –, fand die Debatte noch in den Bundesländern statt: Sollen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Landesdienst, in Spitälern und Kindergärten eine Corona-Impfung vorweisen müssen? Aus Niederösterreich hörte man als Erstes eine deutliche Antwort: ja. Im September wurde eine Impfpflicht für neues Personal im Landesdienst eingeführt – und zwar überall, nicht nur im Bildungsbereich und bei Gesundheitsberufen. In Innsbruck gab die Landesregierung immerhin eine Empfehlung für die Tiroler Kliniken ab: Eine Corona-Impfung war daraufhin eine Bedingung bei Neuanstellungen. Auch andere Bundesländer setzten diesen Schritt.

Und heute? Via „Tiroler Tageszeitung“ gaben die Tiroler Kliniken am Wochenende das Aus der Regelung bekannt. Neue Mitarbeiter müssen also nicht mehr geimpft sein – bei gleicher Qualifikation wird aber der Bewerber mit aktuellem Impfschutz vorgezogen. In Niederösterreich gelten mittlerweile auch wieder andere Vorgaben. Als die Bundesregierung Ende Juni die offizielle Abschaffung der österreichweiten Impfpflicht verkündete, schloss sich St. Pölten an: „Mit der Neubewertung der Experten auf Bundesebene wird auch die Impfpflicht für den Landesdienst ab sofort aufgehoben“, hieß es.