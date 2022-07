Angepasster Impfstoff ab September

Die Infektionszahlen schnellen europaweit in die Höhe. Um die Überlastung von Spitälern zu vermeiden, wird der rasche vierte Stich für Ältere und Risikogruppen empfohlen. Für die meisten anderen wird es sinnvoll sein, bis Herbst zu warten.

Steigende Infektionszahlen mit Covid-19 schienen bisher kein großes Problem zu sein. Schwere Verläufe, so hieß es zu Beginn der Sommerwelle ab Juni, seien selten. Doch nun wächst europaweit die Zahl der Hospitalisierungen. In Frankreich beispielsweise ist bereits das Niveau vom Dezember des Vorjahrs erreicht, auch in Italien füllen sich wieder die Spitäler. Österreich verzeichnet einstweilen lediglich einen leichten Anstieg. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von übertragbaren Krankheiten (ECDC) rief aber am Montag die EU-Mitgliedstaaten zu raschem Handeln auf. „Wir erleben einen Anstieg an Infektionszahlen und nun auch einen steigenden Trend zu Hospitalisierungen in mehreren Ländern, vor allem durch die Variante BA5“, so ECDC-Direktorin Andrea Ammon.

Die jüngste Entwicklung geschieht zu einer Unzeit. Denn ein adaptierter Impfstoff ist bekanntlich noch nicht verfügbar. Erstmals gab die zuständige EU-Arzneimittelagentur (EMA) aber einen Zeitplan bekannt, ab wann an die neuen Varianten angepasste Impfungen vorgenommen werden könnten. „Wir arbeiten an einer möglichen Genehmigung von adaptierten Impfstoffen im September“, so EMA-Direktorin Emer Cooke. Zwei Hersteller haben bereits mit der Bereitstellung der notwendigen Daten begonnen: Biontech-Pfizer und Moderna. Sie werden in den kommenden Wochen kontinuierlich Daten zu klinischen Tests liefern, die daraufhin zeitnah von der EMA geprüft werden, um so rasch wie möglich die Zulassung vorzunehmen. Es kann damit gerechnet werden, dass wenige Wochen später der Impfstoff an die EU-Mitgliedstaaten ausgeliefert wird. Ob dies noch im September oder erst im Oktober sein wird, ist allerdings offen.