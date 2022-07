Sieg über Nordirland: Österreichs Dominanz der harmloseren Sorte

Die ÖFB-Frauen feierten den Pflichtsieg gegen Nordirland ausgelassen. Das 2:0 brachte das Finale um den Aufstieg, fehlende Torgefahr bleibt das ÖFB-Problem.

Hatten Österreichs Fans zum EM-Auftakt im Old Trafford noch gegen eine englische Übermacht ansingen müssen, lieferten sie sich im zweiten Gruppenspiel gegen Nordirland im St. Mary's Stadium in Southampton ein stimmungsvolles Duell: Roter und grüner Block waren auf der Haupttribüne gleich nebeneinander platziert, sie klatschten und feuerten miteinander und gegeneinander an. In persona Ralph Hasenhüttl fand sich auch der „Hausherr“ auf der Tribüne ein, der gebürtige Steirer trainiert seit 2018 den ansäßigen Premier-League-Klub Southampton.

Teamchefin Irene Fuhrmann nahm drei Umstellungen im Vergleich zur England-Partie (0:1) vor: Nach ansprechendem Joker-Auftritt rückte Julia Hickelsberger-Füller in die Startelf (statt Katharina Naschenweng), Marie-Therese Höbinger begann anstelle der geschonten Laura Feiersinger im Mittelfeldzentrum und Katharina Schiechtl gab ihr EM-Debüt als Rechtsverteidigerin (positiver Coronatest von Laura Wienroither).

Wesentlichste Änderung aber war Österreichs taktische Ausrichtung, die für den Pflichtsieg im Aufstiegsrennen Offensive gegen die Nummer 47 der Welt vorsah: Hickelsberger-Füller und Barbara Dunst zogen auf den Flügeln hoch auf und hebelten damit die nordirische Dreierkette aus. Allein in den ersten 15 Minuten fanden Hickelsberger-Füller, Nicole Billa und Sarah Zadrazil gute Chancen vor, davon hatte es gegen England im ganzen Spiel nur zwei gegeben.