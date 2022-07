Citizen Gardens“ sind auch keine Lösung

In Brüssel zeigt sich wie in vielen anderen Städten Europas: Straßen zu begrünen und fußgängerfreundlicher zu machen ist eine politische Aufgabe - und nichts, das man an die Bürger auslagert, weil es gerade schick ist.

Der angenehmste Ort in Brüssel, um Ende Frühling, Anfang Sommer einen Eistee oder einen Kaffee zu trinken, ist das Café Tulipant an der Place Fernand Cocq in Ixelles. Das liegt in erster Linie an den beiden Jasminsträuchern, welche die Eingangstür flankieren und den einkehrenden Flaneur mit mediterraner Lieblichkeit betäuben. Im Tulipant sitzt und sinniert und liest es sich aber vor allem auch deshalb so angenehm, weil besagter Platz vor drei Jahren hervorragend neu gestaltet wurde. Bis dahin war das ein verratzter Autoparkplatz, ein Nicht-Ort. Der aktuelle, grüne Bürgermeister beschloss mit der Mehrheit im Gemeinderat, den Platz im Zuge der Verkehrsberuhigung der Chaussée d'Ixelles, an welcher er liegt, in eine Fußgängerzone mit großflächiger Begrünung umzubauen.

Allerdings zeigt dieses Beispiel gelungener Stadtplanung auch die Grenzen der Mode, die Bürger zur Begrünung des öffentlichen Raumes in Eigenregie zu animieren. Denn seit Kurzem ist ein Teil des Platzes abgesperrt, weil der Holzzaun, der die Pflanzen schützen soll, an mehreren Stellen umkippt. Den haben ausgebildete Gärtner erst vor drei Jahren aufgebaut. Wie sollen da all die Guerilla-Gardening-Installationen altern, die in Brüssel, aber auch in anderen Städten Europas gefördert werden? In Brüssel werden Anrainer beispielsweise dazu aufgerufen, rund um die Bäume vor ihrem Haus Blumen zu pflanzen. Der „Guardian“ bejubelte wiederum neulich die „Parklets“, kleine, aus Holzpaletten zusammengenagelte Beete, die in Eigenregie zwischen parkenden Autos installiert werden. Gut gemeint, aber fast durchwegs schlecht ausgeführt: ungeeignete Pflanzen, billiges Material für das Zäunchen gegen die Hunde, irgendwann kümmert sich niemand mehr, und es bleibt ein vergammelnder Schandfleck, auf dem sich nur Tauben und Ratten amüsieren. Ich finde: Unsere Städte grüner und fußgängerfreundlicher zu machen ist eine politische Aufgabe – und nicht etwas, das man als PR-Aktion dem Einzelnen umhängt.

