Großbrand auf dem Dach einer Schule in der Stadt Salzburg gelöscht

Ein Großbrand auf dem Dach der Handelsakademie 1 in der Stadt Salzburg hat am Montag die Feuerwehr stundenlang auf Trab gehalten. Die Löscharbeiten haben bis vier Uhr am Dienstag in der Früh angedauert. Nach 16 Stunden konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden, wie „ORF Salzburg" und die „Salzburger Nachrichten“ berichten.

Das Feuer war am Montag kurz vor zwölf Uhr Mittag ausgebrochen und griff auch auf das zweite Obergeschoß über. Eine Feuerwehrfrau sei mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht worden, teilte die Polizei mit. Insgesamt standen mehr als 200 Feuerwehrleute im Einsatz.

Instandhaltungsarbeiten als mögliche Ursache

Durch massiven Einsatz der Feuerwehr habe ein Übergreifen des Brandes auf ein Nachbargebäude verhindert werden können, berichtete die Polizei weiter. Ersten Ermittlungen zufolge sei der Brand durch Instandhaltungsarbeiten ausgelöst worden. Bei Flämmarbeiten soll auf dem Dach der Handelsakademie das Isoliermaterial zu brennen begonnen haben.

"Es handelt sich um einen Vollbrand auf einer 1100 Quadratmeter großen Bitumenfläche", sagte Einsatzleiter Branddirektor Reinhold Ortler. Dabei handelt es sich um ein Kohlenwasserstoff-Gemisch, das bei der Aufbereitung von Erdölen gewonnen wird. Durch einen Einsatz im Gebäudeinneren konnte das Feuer im zweiten Stock rasch gelöscht werden. Danach musste die Feuerwehr aber alle Helfer aus dem Schulgebäude und vom Dach abziehen.

Der Löschangriff konnte nur mehr von zwei Drehleitern und einer Teleskopbühne aus mit Wasserwerfern durchgeführt werden, sagte der Branddirektor. Da die Feuerwehrleute beim Löscheinsatz Atemschutz tragen mussten, war etwa alle 15 Minuten eine Ablöse notwendig. "Sie müssen sich das wie einen Reifenbrand vorstellen, es handelt sich ja um ein Erdöl-Produkt“, sagte Ortler.

Wasserverbrauch enorm

Die Rauchentwicklung war zeitweise so stark, dass die Polizei die Lehener Brücke über die Salzach zwischendurch für den Verkehr sperren musste, weil dichte Rauchschwaden dort hingezogen waren. Außerdem wurden die Bewohner in der Umgebung aufgefordert, die Fenster geschlossen zu halten.

Das Löschwasser wurde aus der neben der Schule fließenden Salzach gepumpt. "Der Wasserverbrauch ist enorm", sagte Ortler. Das heißt, auch der Wasserschaden am Schulgebäude wird entsprechend sein. Der Direktor der HAK I, Thomas Heidinger, sagte gegenüber dem ORF, dass Ende der Woche eine Sitzung in der Bildungsdirektion stattfinden soll, um eine erste Bestandsaufnahme zu machen. Dann sollen Planungen für den Herbst folgen – etwa für ein Ersatzquartier oder Containerklassen.

