FPÖ stellte bisher nur fünf eigene Hofburg-Kandidaten

Norbert Hofer holte für die Freiheitlichen das bisher beste Ergebnis bei einer Bundespräsidentenwahl. Ihm gelangen 35,05 bzw. in der Stichwahl 46,21 Prozent.

Die FPÖ, deren Präsidium am heutigen Dienstagabend über ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl entscheiden will, kann auf keinen allzu üppigen Kandidaten-Reigen für die Hofburg zurückblicken. Die Person, die am Mittwoch dann präsentiert werden soll, ist erst die sechste blaue Anwärterin in den bisher 13 Urnengängen der Zweiten Republik. Am erfolgreichsten war 2016 Norbert Hofer mit einem Stimmenanteil von 35,05 bzw. in der Stichwahl 46,21 Prozent.

An dieses blaue Rekord-Ergebnis wird der heurige Kandidat oder die heurige Kandidatin wohl nicht herankommen, möglicherweise aber an die Stimmenanteile der vier FPÖ-Präsidentschaftskandidaten davor. Das beste Ergebnis abseits von Hofer fuhr 1980 Willfried Gredler mit 16,96 Prozent ein. Ähnlich auch das Ergebnis der blauen Präsidentschaftskandidatin aus dem Jahr 1992, Heide Schmidt: Die spätere Mit-Gründerin der Liberalen Forums kam damals auf 16,39 Prozent der Stimmen.

Ähnlich ging ihr Antreten auch für die beiden anderen freiheitlichen Kandidaten der Vergangenheit aus: Burghard Breitner (damals noch für die FPÖ-Vorgängerpartei VdU) kam 1951 auf 15,41 Prozent, Barbara Rosenkranz im Jahr 2010 auf 15,24 Prozent, die damit das bisher schwächste blaue Ergebnis einfuhr.

