Die österreichische Kryptobörse Bitpanda muss 300 Stellen abbauen. Der Zahlungsdienstleister Klarna stürzt in der Bewertung um 85 Prozent ab. Die FinTech-Brache steckt gehörig in der Krise. Woran das liegt und was das für die Finanzwelt generell bedeutet, erklärt in dieser Folge Susanne Bickel, Finanzexpertin der "Presse".

