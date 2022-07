Nachhaltige Unternehmen: Rentiert sich das überhaupt?

(c) Getty Images/iStockphoto (Petmal)

Podcast. 2050 soll die EU zum ersten klimaneutralen Wirtschaftsraum der Welt werden. Welchen Beitrag österreichische Unternehmen dafür leisten, wie sich nachhaltige Unternehmen auszeichnen und wie das mit Anlageentscheidungen zusammenhängt, erfahren Sie in dieser Folge.

Nachhaltigkeit wurde in den vergangenen Jahren zu einem attraktiven Thema in der Unternehmenskommunikation. Es gibt kaum noch ein Unternehmen, das sich nicht nach außen hin mit Nachhaltigkeitsinitiativen schmückt. Doch wie nachhaltig sind die Betriebe wirklich? Was steckt hinter der „grünen“ Fassade? - Stichwort Greenwashing! Und welche Rolle spielen Ratingagenturen aus Unternehmenssicht?

Für diesen Podcast, der in Zusammenarbeit mit der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich entstanden ist, sprechen wir mit Gerald Baumgartner, der seit Mai dem Bereich Nachhaltigkeitsmanagement der RLB OÖ vorsteht, Gernot Hauzenberger, Anleihen-Fondsmanager bei Kepler, und mit Peter Bartsch, der beim top-bewerteten Unternehmen Lenzing AG als Senior Advisor tätig ist.

Schnitt: Georg Gfrerer/Audiofunnel