Pentagon: IS-Chef in Syrien durch US-Luftangriff getötet

Das US-Verteidigungsministerium berichtet von einer erfolgreichen Operation in Syrien, bei dem Maher al-Agal ums Leben gekommen sein soll.

Die USA haben einen der führenden IS-Anführer bei einem Drohnenangriff in Syrien getötet. Maher al-Agal sei zum Zeitpunkt des Angriffs auf einem Motorrad in der Nähe von Jindires unterwegs gewesen, sagte Dave Eastburn, Sprecher des US-Zentralkommandos, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in Washington. Einer der engsten Mitarbeiter al-Agals sei schwer verletzt worden.

Der Schlag gegen die islamistische Terrorgruppe kommt kurz vor der Reise von US-Präsident Joe Biden in den Nahen Osten am Mittwoch. Biden soll am Mittwoch in Israel eintreffen und dort und im Westjordanland eine Reihe von Gesprächen führen, bevor er nach Saudiarabien weiterreist.

