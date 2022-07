Kartellamt untersucht Aufstockung von Milliardär Kühne bei Lufthansa

Der Hamburger Milliardär Klaus-Michael Kühne ist neuerdings größter Aktionär der AUA-Mutter.

Das deutsche Kartellamt nimmt die erhöhte Beteiligung des Hamburger Milliardärs Klaus-Michael Kühne bei der AUA-Mutter Lufthansa unter die Lupe. Die kürzlich gegründete Kühne Aviation meldete eine "Aufstockung der Beteiligung an Lufthansa auf über 15 Prozent" zur Prüfung an, wie das Kartellamt am Dienstag auf seiner Internetseite mitteilte. Das Kartellamt schaue sich den Vorgang nun an, sagte ein Sprecher.

Die Kühne-Gesellschaft hatte ihren Lufthansa-Anteil einer Mitteilung von Anfang Juli zufolge um weitere fünf Prozent auf rund 15 Prozent erhöht. Damit ist der Eigentümer der Schweizer Spedition Kühne+Nagel und Hauptaktionär der Reederei Hapag-Lloyd auch größter Lufthansa-Aktionär vor dem deutschen Staat, der mit der Rettungsaktion in der Coronakrise einstieg und noch 14,16 Prozent hält.

(APA/Reuters)