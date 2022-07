Das Vermächtnis des Shinzō Abe

Gedenken an den ermordeten Ex-Premierminister Shinzō Abe. Japan steht nach dem Attentat vom Wochenende unter Schock.

Nach dem LDP-Wahlsieg stehen die Zeichen auf Änderung der Verfassung und Aufrüstung. Dafür hatte sich der ermordete japanische Ex-Premier starkgemacht, der am Dienstag beigesetzt wurde.

Ein spürbar aufgewühltes Japan erweist einem seiner größten Politiker die letzte Ehre. Vier Tage nach der Ermordung von Shinzō Abe wurde der frühere Premierminister am Dienstag in Tokio feierlich beigesetzt. Nach einer privaten Zeremonie im Zojo-ji-Tempel zog die Prozession ins politische Zentrum der japanischen Hauptstadt Tokio, Nagatacho, sie hielt vor dem Reichstag und an der Parteizentrale der Liberal-Demokratischen Partei inne. Die Trauerfeier und die Fahrt des Sarges durch Tokio wurden von Tausenden trauernden Japanern begleitet.

Abe hatte seine politische Karriere 1993 als Parlamentsabgeordneter begonnen und diente von 2006 bis 2007 sowie von 2012 bis 2020 als Regierungschef. Er war damit der am längsten regierende Premier der japanischen Nachkriegsgeschichte. Am vergangenen Freitag fiel der 67-jährige Shinzō Abe bei einer LDP-Wahlkampfveranstaltung in Nara einem Attentat zum Opfer.