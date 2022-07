Volksgruppen und Richterbestellungen

Es stimmt, bei der Bestellung von Höchstrichtern werden Angehörige von Volksgruppen immer noch zu wenig berücksichtigt.

Ao. Univ.-Prof. Dr. Gerhard Strejcek

(geb. 1963), Institut für Staats- und Verwaltungsrecht, Uni Wien, behandelt Fragen des Wahlrechts, Staatsrechts und öffentl. Wirtschaftsrechts und publiziert zu Recht und Literatur. Aktuell: „Der unvollendete Staat. Adolf Julius Merkl und die Verfassung der Republik Deutschösterreich 1919/20“, New Academic Press, 2019.

Janko Ferk, Autor von lesenswerten Werken an der Wegscheide von Recht, Literatur und Philosophie (zuletzt „Kafkas Strafen“, Leykam, sowie ein neuer Reiseführer über die slowenische Adria, Edition Kleine Zeitung) und Richter am Landesgericht Klagenfurt hat unlängst in einem Kommentar („Wo bleibt das überfällige Zeichen für Reife?“, „Die Presse“ v. 8. Juli 2022) die mangelnde Berücksichtigung von Angehörigen der autochthonen Volksgruppen kritisiert.

Vor allem im Bereich der Berufungs- und Höchstgerichte ortet der Autor Mängel. Weder ein OLG (Graz, Innsbruck, Linz, Wien) noch ein Höchstgericht (VfGH, VwGH, OGH) weise Volksgruppenangehörige als Präsidentin oder Präsidenten auf.

Zudem vermisst Ferk, der auch als Honorarprofessor in Graz lehrt, Stimmen aus dem Kreis der Verfassungslehre, die sich hier stärker engagieren könnte. Diesen Gedanken gilt es aufzugreifen, denn in der Tat hat Österreich aufgrund beider Staatsverträge (St. Germain 1919, Wien 1955) Verpflichtungen, die sich nicht in der – mühevoll beim VfGH durchgesetzten – Aufstellung der zweisprachigen Ortstafeln erschöpfen.