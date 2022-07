UBS ernennt Khan zu alleinigem Chef der Vermögensverwaltung

Der von Credit Suisse geholte Manager klettert bei der größten Schweizer Bank die Karriereleiter hoch.

Bei der Schweizer Großbank UBS wird Iqbal Khan alleiniger Leiter der Vermögensverwaltungs-Division. Tom Naratil, Co-Leiter der wichtigsten Sparte, tritt Anfang Oktober 2022 von seinen Aufgaben zurück und scheidet aus der Konzernleitung aus, wie die UBS am Dienstagabend mitteilte.

Naratil ist neben der Co-Leitung des Vermögensverwaltungsgeschäfts auch Leiter für die amerikanischen Geschäfte. Zu seiner Nachfolgerin als President UBS Americas ist Naureen Hassan ernannt worden. Sie stößt von der Federal Reserve Bank of New York zur Schweizer Bank und wird Einsitz in der UBS-Konzernleitung haben.

Khan war 2019 von der Konkurrentin Credit Suisse zur UBS gewechselt. Der Wechsel hatte damals viel Staub aufgewirbelt.

Über die Beförderung Khans zum alleinigen Leiter der Vermögensverwaltung war bereits am Wochenende in den Medien spekuliert worden. Laut den Medienberichten könnte Khan so in Stellung als möglicher Nachfolger von Konzernchef Ralph Hamers gebracht werden. Eine Nachfolge von Hamers scheint allerdings derzeit nicht bevorzustehen. Der Holländer ist erst seit Herbst 2020 im Amt.

(APA/dpa)