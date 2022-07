Jetzt live: FPÖ präsentiert BP-Kandidaten Rosenkranz

Live

Gestern Abend ist es bereits durchgesickert, heute präsentiert die FPÖ auch offiziell ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl. Walter Rosenkranz wurde am Dienstagabend einstimmig gewählt.

„Holen wir uns unser Österreich zurück“, prangt in großen Lettern hinter Herbert Kickl und Volksanwalt Walter Rosenkranz. Der FPÖ-Chef präsentiert den Freiheitlichen Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl. „Eine Krise jagt die nächste. Die Lage wird jeden Tag gefährlicher und unübersichtlicher“, sagt Kickl einleitend. Die Regierung spiele die Bevölkerung in der Corona-Krise gegeneinander auf; der Wohlstand, den Generationen aufgebaut hätten, sei durch die Teuerung gefährdet. Auch die Neutralität stehe zu Unrecht auf dem Spiel.

Der Regierung wirft Kickl vor, gegen die Bevölkerung zu arbeiten. Die Opposition würde mit ihrer Mehrheit vieles ermöglichen, das sonst nicht auf den Weg gebracht werden könne. Die Parteien seien mittlerweile zu einer „Ampelpartei“ verschmolzen. In der Mitte säße der Bundespräsident, der „schweige“, wenn es darum gehe, für die Menschen in Österreich einzutreten. Die FPÖ hingegen stehe „auf der Seite der Bevölkerung“. Man habe in der Krise bessere Instrumente zu bieten, als die anderen Parteien. Die Botschaft laute: „Es geht auch anders, es geht auch besser“.

Daher brauche es ein seriöses Gegenangebot zur politischen Elite. Das sei Walter Rosenkranz. „Lieber Walter, du bist im besten politischen Alter“, richtet Kickl das Wort an den Volksanwalt. Rosenkranz habe sein Können bereits als Klubobmann unter der „besten Regierung“ unter Beweis gestellt. Diese sei von Van der Bellen gesprengt worden, ruft Kickl ins Gedächtnis. Er sei gespannt, wie sich dieser in einem TV-Duell im Angesicht der neuen Konkurrenz schlage.

„Du bist ein Jäger, lieber Walter“, betont Kickl und nennt noch weiter Hobbys des Kandidaten. Er betone das deswegen, weil Rosenkranz „Mit beiden Beinen im Leben“ stehe. Er übe „hautnahe“ Politik aus, sei „ganz nahe an der Bevölkerung“ dran. Rosenkranz sei „ein Freiheitlicher mit Leib und Seele“ und beweise in seiner Funktion als Volksanwalt, dass er sich „für jeden einsetzt und starkmacht“.

Der Live-Stream zur Präsentation:

Sollte der Stream nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie hier.

Walter Rosenkranz ist laut Politikwissenschaftlern die „sichere Wahl“ für die FPÖ, ihm wird ein Erfolg von mehr als 20 Prozent prognostiziert. Der 59-jährige Jurist war bis 2019 Nationalratsabgeordneter und geschäftsführender Klubobmann der FPÖ, sowie Landesparteiobmann in Niederösterreich. Danach folgte ein Wechsel in die Volksanwaltschaft, erst im Juni gab es dort für Rosenkranz eine Neuerung. Gemeinsam mit Bernhard Achitz übernahm er als Volksanwalt interimistisch die Nachfolge von Werner Amon, der in die steirische Landesregierung wechselte. Eine Verwandtschaft mit der Hofburg-Kandidatin aus 2010, Barbara Rosenkranz, besteht nicht.

Rosenkranz soll laut Kickl einstimmig als sechster Präsidentschaftskandidat der Freiheitlichen gewählt worden sein, in einer Sitzung, die „nur knapp 45 Minuten“ gedauert habe. Am Dienstagabend sickerte die Nachricht durch, am heutigen Mittwoch um 13:30 präsentiert Herbert Kickl den blauen Hofburgbewerber auch offiziell.