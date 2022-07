Erste rezeptfreie Verhütungspille in den USA vor Zulassung

Ein französisches Pharmaunternehmen will seine Verhütungspille in den USA künftig rezeptfrei verkaufen. Verhütungsmittel sollen „ohne unnötige Hürden“ zugänglich gemacht werden, so das Unternehmen.

Am Montag reichte das französische Unternehmen HRA Pharma einen Antrag bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA ein. Die östrogenfreie Minipille Opill soll künftig ohne Rezept verkauft werden dürfen. Das Unternehmen begehe damit einen „bahnbrechenden Schritt in Bezug auf Reproduktionsrechte und den Zugang zu Verhütungsmittel“ meint Frédérique Welgryn, Manager bei HRA Pharma. Das Unternehmen rechnet mit einer Zulassung in der ersten Jahreshälfte 2023. Frauen sollen so Verhütungsmittel „ohne unnötige Hürden“ zur Verfügung gestellt bekommen, derzeit wird das Produkt als rezeptpflichtige Pille verkauft.

Seit der umstrittenen Abschaffung des landesweiten Grundrechts auf Abtreibung durch den Obersten Gerichtshof vor mehreren Wochen werden ungewollte Schwangerschaften und der niederschwellige Zugang zu Verhütungsmitteln in den USA breit diskutiert. Dem Unternehmen zufolge sei der Zeitpunkt des Antrags aber Zufall, die wissenschaftliche Vorarbeit dafür laufe bereits seit sieben Jahren.

In einigen Ländern bereits möglich

In einigen Ländern sind rezeptfreie Verhütungspillen bereits Realität, beispielsweise in Griechenland, Mexiko, Portugal oder Brasilien. In den USA ist derzeit - genauso wie in Österreich und Deutschland - nur die „Pille danach“ rezeptfrei zu bekommen.

Der Präsident der amerikanischen Gynäkologen-Vereinigung, Iffath Abbasi Hoskins, äußerte sich gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters positiv über den Antrag. Verhütungsmittel könnten das Problem eines Abtreibungsverbots nicht lösen, würden aber Menschen die Möglichkeit geben, ihre Familienplanung selbst zu kontrollieren, so der Arzt.

