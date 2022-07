Bei Elon Musk läuft's nie normal

Musk will Twitter nicht mehr und nimmt sein Milliarden-Angebot zurück. Statt erleichtert zu sein, der Übernahme entgangen zu sein, will Twitter nun den Tesla-Chef zum Kauf zwingen. Ein Gericht soll's richten.

Was hatte Elon Musk nicht für Visionen für Twitter: Weg von der Börse, raus mit den Fake-Accounts, Gewinnsteigerung. Für 44 Milliarden US-Dollar wollte Elon Musk die Redefreiheit zu Twitter zurückbringen. Doch statt den Worten Taten folgen zu lassen, will der gebürtige Südafrikaner Twitter doch nicht mehr haben.

Die geplatzte Übernahme nimmt bizarre Züge an: Während sich üblicherweise zwei Unternehmen sich einigen, Betrag x vereinbart wird und dann per Aussendung die Übernahme kommuniziert wird, gibt es seit Monaten ein Tauziehen um Twitter. Als das Enfant terrible der Tech-Welt die Übernahme von Twitter ankündigte, war der Kurznachrichtendienst - von der Führungsebene über die Mitarbeiter bis hin zu den Aktionären - wenig begeistert. Schlussendlich stimmte man doch zu. Ein Punkt, an dem die Geschichte normalerweise zu Ende wäre. Doch nicht mit Musk, denn er erweiterte diese Posse um die Gretchenfrage: Wie schaut es denn mit den Bots (automatisierte Fake-Accounts, Anm. d. Red.) wirklich aus? Die Antwort gefiel ihm nicht. Er legte im Mai den Kauf „auf Eis“, um sich jetzt völlig zurückzuziehen. Doch jetzt steigt Twitter aus dem Spiel aus und schleppt Musk vor Gericht. Dabei bleibt eine zentrale Frage: Kann der Milliardär zum Kauf gezwungen werden?