Was Alkoholismus mit einsamem Trinken in der Jugend zu tun hat

Partys, Clubs, Daydrinking - in der Jugend gibt es viele Gelegenheiten zur Flasche zu greifen, meist tut man dies allerdings in Gruppen. Häufiges Alleine-Trinken in jungen Jahren, etwa bis zum 25. Lebensjahr, vor allem aber im Alter von 18 Jahren, kann das Risiko für Alkoholmissbrauch im späteren Leben erheblich erhöhen. Einfluss soll auch der Faktor Geschlecht haben. So sollen Frauen, die jung alleine trinken, mehr gefährdet sein als ebendiese Männer. Das zeigen die Ergebnisse einer über 17 Jahre hindurch durchgeführten Forschung aus den Vereinigten Staaten.

Das Forschungsteam der Universität von Michigan analysierte dafür Daten aus der Monitoring the Future-Studie, einer laufenden Untersuchung von 4500 Jugendlichen, die während der Schulzeit, etwa mit 18 Jahren, zu ihren Trinkgewohnheiten befragt wurden. Zusätzliche Daten wurden erfragt, als die Teilnehmenden 23 bis 24 Jahre alt waren, ebenso im Alter von 35 Jahren.

Erhöhter Konsum durch Pandemie

Insbesondere vor der Tatsache, dass die Pandemie, auch in Teilen der österreichischen Bevölkerung, zu erhöhtem (einsamen) Alkoholkonsum und auch -missbrauch geführt hat, zeigen sich Expertinnen und Experten besorgt. Auch, weil sich vor allem Frauen und junge Menschen psychisch belastet sahen und deshalb eher zu Alkohol gegriffen haben, wie Daten zeigen. Die Schließung der Gastronomie hat das Trinken in den privaten Bereich verlagert, was wiederum das einsame Trinken gefördert hat.

„Der Hauptgrund, warum junge Menschen alleine trinken, ist die Bewältigung negativer Emotionen, und die Entwicklung einer solchen Beziehung zum Alkohol während der Pandemie könnte dazu führen, dass einsame Trinker vermehrt Alkohol konsumieren, was möglicherweise zu mehr alkoholbedingten Problemen führt“, sagte die Hauptautorin der Studie, Kasey Creswell, gegenüber CNN. „Und auch hier könnte dies primär bei jungen Frauen der Fall sein.“

Gruppen- oder Solo-Trinken

Für die öffentliche Gesundheit sei es wichtig, Risikofaktoren für Alkoholerkrankungen zu erkennen, liest es sich in der Studie. Der soziale Kontext des Konsums, etwa das Alleine-Trinken, könnte dabei eine Rolle spielen. Etwa 25 Prozent der Jugendlichen und 40 Prozent der jungen Erwachsenen, die generell Alkohol konsumieren, gaben an, auch alleine zu trinken, so liest es sich in der am Montag veröffentlichten Studie.

Im Vergleich zu Personen, die in jungen Jahren nur in Gesellschaft tranken, ergab die Studie, dass einsames Trinken während der Schulzeit das Risiko einer Alkoholerkrankung im späteren Alter um 35 Prozent erhöht. Der Zusammenhang zeigte sich bei weiblichen Teenagern besonders deutlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass Symptome einer Erkrankung im Alter von 35 Jahren auftreten, war bei weiblichen Jugendlichen, die alleine tranken, um 86 % höher. Bei männlichen Jugendlichen stieg das Risiko unter ebendiesen Umständen dabei nur um acht Prozent.

Beim einsamen Trinken im jungen Erwachsenenalter zeigt sich die Divergenz von den Geschlechtern kaum. Wer im Alter von 23 bis 24 Jahren alleine trinkt, hat verglichen mit jenen, die nur in der Gruppe trinken, ein 60-prozentig höheres Risiko alkoholkrank zu werden. Das Ergebnis gilt für Männer und Frauen gleichermaßen. Die Ergebnisse zeigen, dass es nicht nur um die Menge des Konsums in jungen Jahren geht, sondern vor allem auch um den Kontext. Creswell empfiehlt gegenüber CNN, junge Menschen zu fragen, ob sie auch alleine trinken, statt sie nur über die Menge des Konsums auszuquetschen. Schließlich sage dies einiges über das zukünftige Risiko aus, eine Abhängigkeit zu entwickeln.

Hilfe Eine Alkoholabhängigkeit, auch Alkoholismus genannt, definiert sich als die Unfähigkeit, mit dem Trinken aufzuhören, auch wenn es einem selbst oder anderen körperlichen oder seelischen Schaden zufügt. Hilfe finden Sie auf alkohol.at, unter +43 1 4000-53640 oder kompetenzzentrum@suchthilfe.at

