Streikwelle bei Ryanair: Zahlreiche Urlaubsdestinationen betroffen

Am Sonntag werden die italienischen Piloten und Flugbegleiter von Ryanair, Volotea Malta Air und Crewlink die Arbeit niederlegen. Auch in Spanien, Portugal, Belgien und Frankreich wollen Ryanair-Mitarbeiter streiken.

Verspätungen, gecancelte Flüge und Streiks: Vor diesem Szenario stehen Millionen von Menschen, die mit Ryanair am kommenden Wochenende in den Urlaub fliegen wollen. In Spanien, Portugal, Belgien, Frankreich und Italien wollen Ryanair-Mitarbeiter streiken. In Italien planen die italienischen Piloten und Flugbegleiter auch von Volotea Malta Air und Crewlink erneut die Arbeit niederzulegen.

"Nach den Arbeitsausständen am 8. und 25. Juni hat Ryanair noch keinen Dialog mit den Gewerkschaften über die Probleme aufgenommen, unter denen die Besatzung seit Monaten leidet", kritisierten die Arbeitnehmerorganisationen. Sie beklagten unter anderem die schlechten Arbeitsbedingungen des Flugpersonals an Bord von Langstreckenflügen. Die Verbraucherverbände Codacons, Unc und Assoutenti drohen Beschwerden und Klagen zum Schutz der Flugpassagiere einzureichen.

In einem Schreiben an den Chef für das Streikrecht, Francesco Santoro Passarelli, forderte Tourismusminister Massimo Garavaglia, dass es zur zwangsmäßigen Arbeitseinberufung des Flugpersonals kommen solle, falls es in den Streik träte. Man müsse um jeden Preis Unannehmlichkeiten für den Tourismussektor vermeiden, der sich gerade erst erhole.

"Ein Streik im Flugbereich birgt die Gefahr, den dynamischsten Wirtschaftssektor unseres Landes zu blockieren, der das Wachstum Italiens maßgeblich vorantreibt. Eine Blockade des Luftverkehrs bedeutet eine Blockade des Landes und schadet den Rechten von Reisenden und Unternehmen", meinte der Minister.

Taxis protestieren gegen Liberalisierung

Italien ist derzeit auch mit einem zweitägigen Streik der Taxifahrer konfrontiert. Sie protestieren gegen Liberalisierungspläne der Regierung Draghi, die ihrer Ansicht nach den Fahrdienstvermittler Uber und andere Plattformen begünstigen würden. Die Taxifahrer traten italienweit unangemeldet in den Streik, nachdem öffentlich gewordene E-Mails und Chats des Fahrdienst-Vermittlers Uber aus den Jahren 2013 bis 2017 tiefere Einblicke in das damalige aggressive Geschäftsgebaren des Unternehmens gegeben haben. So soll Uber auch in Italien intensive Lobby-Arbeit betrieben haben, um die Regierung zu drängen, die Liberalisierung des Taxigeschäfts voranzutreiben. Zu Protesten kam es am Mittwoch vor dem Regierungssitz in Rom.

(APA)