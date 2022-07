Über 15.000 Neuinfektionen in Österreich

Die Zahl der neuen Fälle liegt deutlich über dem Sieben-Tages-Schnitt von 10.648. Die Inzidenz ist leicht gestiegen.

In den letzten 24 Stunden wurden in Österreich 15.149 Corona-Neuinfektionen in Österreich registriert. Mehr waren es zuletzt am 7. April. Der Wert liegt deutlich über dem Sieben-Tages-Schnitt von 10.648 neuen Fällen. Seit gestern starben neun weitere Menschen an oder mit Covid-19.

1151 Infizierte liegen in einem Spital. Diese Zahl ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, da rund ein Drittel der Patientinnen und Patienten keine Krankenhausbehandlung bräuchte. 66 Menschen befinden sich auf einer Intensivstation, zehn mehr als gestern.

Inzidenz leicht gestiegen

Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer folgendermaßen auf: Wien verzeichnet die mit 3953 die meisten neuen Fälle, wobei hier auch weit am meisten getestet wird. Darauf folgen Niederösterreich (3083), Oberösterreich (2593), die Steiermark (1720), Tirol (1352) und Salzburg (917). Die wenigsten wurden in Vorarlberg (559), dem Burgenland (501) und Kärnten (471) gemeldet.

In Österreich sind derzeit 118.711 Menschen mit dem Virus infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz stieg leicht auf 837,37. In den vergangenen 24 Stunden wurden 96.259 neue PCR-Tests eingemeldet. Die Positivrate betrug 15,74 Prozent.

Seit Beginn der Pandemie gab es in Österreich 4.562.210 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (13. Juli, 9:30 Uhr) sind österreichweit 18.909 Personen mit Sars-CoV-2 Infektion verstorben und 4.424.590 wieder genesen.

