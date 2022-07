Fliegen in Europa? Diese 10 Flughäfen sind die Schlimmsten

Heathrow ist womöglich das prominenteste Beispiel für einen strauchelnden Flughafen in diesem üblen Reisesommer, aber keineswegs das Schlimmste.

In London Heathrow ist das Chaos aus endlosen Warteschlangen im Sicherheitsbereich, ausufernden Flugverspätungen und -stornierungen und zu wenigen Gepäckabfertigern so schlimm geworden, dass der Flughafen einen drastischen Schritt geht: Der Verkauf von Flugtickets wird eingeschränkt, bis sich die Situation bessert.

Heathrow ist womöglich das prominenteste Beispiel für einen strauchelnden Flughafen in diesem üblen Reisesommer, aber keineswegs das Schlimmste. Nach neu veröffentlichten Daten des Online-Reisebüros Hopper Incgehört Heathrow diesen Monat nicht einmal zu den 10 schlimmsten Flughäfen in Europa, was Verspätungen angeht.

Hier die 10 Flughäfen, die laut Hopper derzeit die meisten Verspätungen aufweisen – zusammen mit den 10 Flughäfen, die derzeit einen relativ reibungslosen Ablauf hinbekommen.

Das Ranking basiert auf dem Prozentsatz der Verspätungen, nicht auf der Anzahl der Reisenden, die darunter leiden. Also könnte Heathrow wegen seiner schieren Große dennoch als schlimmstes Drehkreuz des Sommers wahrgenommen werden. Außerdem sind die Zahlen lediglich Durchschnittswerte für die ersten neun Tage im Juli.

Die 10 schlimmsten Flughäfen nach Verspätungen

Brussels Airport (BRU) Brüssel, Belgien:

72 Prozent Verspätungen, 2,5 Prozent Annullierungen





Frankfurt International Airport (FRA) Frankfurt:

68 Prozent Verspätungen, 7,8 Prozent Annullierungen

68 Prozent Verspätungen, 7,8 Prozent Annullierungen





Eindhoven Airport (EIN) Eindhoven, Niederlande:

67 Prozent Verspätungen, 1,8 Prozent Annullierungen

67 Prozent Verspätungen, 1,8 Prozent Annullierungen





Luton Airport (LTN) London:

66 Prozent Verspätungen, 2,7 Prozent Annullierungen

66 Prozent Verspätungen, 2,7 Prozent Annullierungen





Liszt Ferenc International Airport (BUD) Budapest:

65 Prozent Verspätungen, 2,1 Prozent Annullierungen

65 Prozent Verspätungen, 2,1 Prozent Annullierungen





Lisbon Airport (LIS) Lissabon:

65 Prozent Verspätungen, 4,8 Prozent Annullierungen

65 Prozent Verspätungen, 4,8 Prozent Annullierungen





Charles De Gaulle Airport (CDG) Paris:

62 Prozent Verspätungen, 3,1 Prozent Annullierungen

62 Prozent Verspätungen, 3,1 Prozent Annullierungen





Schiphol Airport (AMS) Amsterdam:

61 Prozent Verspätungen, 5,2 Prozent Annullierungen

61 Prozent Verspätungen, 5,2 Prozent Annullierungen





Cote D'Azur Airport (NCE) Nizza, Frankreich:

60 Prozent Verspätungen, 3,4 Prozent Annullierungen

60 Prozent Verspätungen, 3,4 Prozent Annullierungen





Gatwick Airport (LGW) London:

59 Prozent Verspätungen, 1,4 Prozent Annullierungen

59 Prozent Verspätungen, 1,4 Prozent Annullierungen



Die 10 besten Flughäfen nach Pünktlichkeit

Bergamo/Orio al Serio Airport (BGY) Bergamo, Italien:

3 Prozent Verspätungen, 1,0 Prozent Annullierungen





Gran Canaria Airport (LPA) Gran Canaria, Spanien:

8 Prozent Verspätungen, 0,3 Prozent Annullierungen

8 Prozent Verspätungen, 0,3 Prozent Annullierungen





Otopeni International Airport (OTP) Bukarest:

10 Prozent Verspätungen, 1,7 Prozent Annullierungen

10 Prozent Verspätungen, 1,7 Prozent Annullierungen





Dublin International Airport (DUB) Dublin:

15 Prozent Verspätungen, 1,6 Prozent Annullierungen

15 Prozent Verspätungen, 1,6 Prozent Annullierungen





Fontanarossa Airport (CTA) Catania, Italien:

16 Prozent Verspätungen, 1,1 Prozent Annullierungen

16 Prozent Verspätungen, 1,1 Prozent Annullierungen





Adolfo Suarez-Barajas Airport (MAD) Madrid:

19 Prozent Verspätungen, 0,4 Prozent Annullierungen

19 Prozent Verspätungen, 0,4 Prozent Annullierungen





Alicante Airport (ALC) Alicante, Spanien:

20 Prozent Verspätungen, 3,4 Prozent Annullierungen

20 Prozent Verspätungen, 3,4 Prozent Annullierungen





Marseille Airport (MRS) Marseille, Frankreich:

20 Prozent Verspätungen, 2,0 Annullierungen

20 Prozent Verspätungen, 2,0 Annullierungen





Orly Field (ORY) Paris:

21 Prozent Verspätungen, 1,2 Prozent Annullierungen

21 Prozent Verspätungen, 1,2 Prozent Annullierungen





Malaga Airport (AGP) Malaga, Spanien:

24 Prozent Verspätungen, 3,3 Prozent Annullierungen

24 Prozent Verspätungen, 3,3 Prozent Annullierungen

