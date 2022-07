Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Holz zu Apothekerpreisen: Die Hälfte des Staatsgebiets ist mit Wald bedeckt, dennoch ist Brennholz vielerorts ausverkauft. Viele beginnen Brennholz zu horten, wenn sie überhaupt eines bekommen. Mehr dazu von Gerhard Hofer. [premium]

Ist Holz das neue Klopapier? Nirgendwo gibt es Brennholz. Das sollte schließlich zwei Jahre lagern, bis es trocken genug ist. Und wer konnte vor zwei Jahren ahnen, dass es aufgrund der Energiekrise zu Panik- und Hamsterkäufen kommt. Mehr dazu in der aktuellen Morgenglosse.

Italiens Regierung droht das Aus: In Italien droht die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi heute, Donnerstag, an einer Vertrauensabstimmung zu zerbrechen. Die mitregierende 5-Sterne-Bewegung kündigte am späten Mittwochabend an, sie werde dem Votum im Senat fern bleiben. Draghi selbst hatte seinen Rücktritt angekündigt, sollte 5 Sterne die Koalition aufkündigen. Mehr dazu.

Schramböck im U-Ausschuss: Mit der ehemaligen ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck geht der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss am Donnerstag in die Sommerpause. Im Fokus des Interesses stehen dabei die Beauftragung von Studien, Umfragen und Inseraten in ihrer Zeit als Ressortchefin. Schramböck ist am Abschlusstag die einzige Auskunftsperson.



Und dann waren es nur noch sechs: Im Rennen um die Nachfolge Boris Johnsons als Parteichef der britischen Konservativen und Premierminister haben sechs Kandidatinnen und Kandidaten die nächste Runde erreicht. Bei der ersten Abstimmung in der Tory-Fraktion am Mittwoch setzten sich Ex-Finanzminister Rishi Sunak, Handels-Staatssekretärin Penny Mordaunt, Außenministerin Liz Truss, die Abgeordnete Kemi Badenoch, der Chef des Auswärtigen Ausschusses Tom Tugendhat und Chefjustiziarin Suella Braverman durch. Mehr dazu.

Russland und Ukraine erzielen Einigung über Getreidelieferungen: In Istanbul wurde darüber verhandelt, wie Getreide aus ukrainischen Häfen gebracht werden kann, um so eine Hungerkrise zu verhindern. Die Türkei meldete Mittwochabend, dass eine Lösung gefunden worden sei. "Heute haben wir endlich ein bisschen Hoffnung“, sagte UN-Generalsekretär António Guterres nach den Verhandlungen. Das aktuelle Kriegsgeschehen im Livebericht.

Das Potenzial im ÖFB-Team der Frauen: Nur eine ÖFB-Spielerin bei der Fußball-EM hat Migrationshintergrund. Um dieses Potenzial zu erschließen, wartet noch viel Arbeit, schreibt Kollegin Senta Wintner. Mehr dazu [premium]

89 Tote in fünf Tagen: Bei Bandenkämpfen in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince sind Berichten zufolge binnen fünf Tagen mindestens 89 Menschen getötet worden. Weitere 16 Menschen würden vermisst, zudem gebe es 74 Verletzte, berichteten haitianische Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Menschenrechtsorganisation RNDDH. Mindestens 127 Häuser seien in Brand gesteckt oder zerstört worden. Mehr dazu.

Prothesen für Tiere: Bereits vor 100 Jahren war es möglich, abgetrennte Gliedmaßen von Tieren durch Prothesen zu ersetzen: Eine Zeitreise. [premium]