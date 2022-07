Teslas Autopilot-Chef Karpathy nimmt seinen Hut

Tesla verliert seinen Leiter der Abteilung für Künstliche Intelligenz. Nach fünf Jahren will Andrej Karpathy sich wieder auf technische Entwicklungen konzentrieren.

Tesla verliert seinen Top-Manager für die Entwicklung seiner Fahrerassistenztechnologie. Der Leiter der Abteilung für künstliche Intelligenz (KI), Andrej Karpathy, verlässt nach einer viermonatigen Auszeit das Unternehmen. "Es war mir eine große Freude, Tesla in den letzten fünf Jahren bei der Erreichung seiner Ziele zu unterstützen, und es ist eine schwierige Entscheidung zu gehen", schrieb Karpathy am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Er habe noch keine konkreten Pläne für die Zukunft, wolle sich aber wieder stärker seiner Passion für technische Entwicklungen in den Bereichen KI, Open Source und Bildung widmen. Tesla-Chef Elon Musk antwortete in einem Tweet: "Danke für alles, was du für Tesla getan hast! Es war eine Ehre, mit dir zu arbeiten."

(APA)