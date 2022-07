In der Inflation schmilzt alle Solidität dahin

Die Inflation kann, indem sie Unsicherheit hervorruft, große komplexe politische Gebilde vernichten. Und Putin weiß das.

Harold James (* 1956 in Bedford) studierte in Cambridge Wirtschaftsgeschichte. Seit 1986 lehrt er als Professor in Princeton Geschichte und Internationale Politik und ist Senior Fellow am kanadischen Center for International Governance Innovation.

Die reichen westlichen Industrieländer scheinen in einer Zeitschleife gefangen; die unerwartet gestiegene Inflation weckt nicht nur Erinnerungen an die 1970er-Jahre, sondern bringt auch die politischen Debatten und politischen Unsicherheiten jener Zeit zurück. Ist die Inflation immer und überall ein geldpolitisches Phänomen, wie Milton Friedman insistierte? Oder ist sie eine Folge fiskalischer Überdehnung – oder schlicht ein Symptom eines allgemeineren Demokratieversagens?

Es ging bei den Debatten der 1970er nicht nur um technische Fragen der makroökonomischen Steuerung. Sie warfen zudem Zweifel über die Nachhaltigkeit und Legitimität des westlichen Demokratiemodels auf. Die Welt war von geopolitischer Instabilität heimgesucht, und die UN-Generalversammlung unterstützte Rufe nach einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung. Und nun, da sich viele der gleichen alten geopolitischen Fragen wieder aufheizen, ist die Inflation ein Thermometer. Mehr Geld jagt weniger Waren nach, und damit steigen die Preise – die Wirtschaft gerät in einen Fieberzustand.

Jedoch wird es in Phasen der Finanzinnovation zunehmend schwierig zu entscheiden, was Geld überhaupt ist. Niemand würde bestreiten, dass die Finanzinnovation während des vergangenen Jahrzehnts mit rasender Geschwindigkeit vorangeschritten ist. Doch es gab auch in den 1970er-Jahren eine Finanzrevolution, die die bis dahin klaren Grenzen zwischen Geld und Nichtgeld verschwimmen ließ. Teilweise lag das an der Inflation, die die Bankkunden veranlasste, sich aus zinslosen Sparbüchern in Alternativen zu flüchten.