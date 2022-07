12.512 Neuinfektionen, Inzidenz bei 836

Die Zahl der neuen Fälle liegt damit weiter deutlich über dem Durchschnitt der letzten sieben Tage (10.725).

12.512 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind seit Mittwoch in Österreich gemeldet worden. Das sind zwar weniger als am Vortag - da waren es 15.149. Die Zahl liegt aber trotzdem deutlich über dem Durchschnitt der letzten sieben Tage (10.725).

Die Zahl der Spitalspatientinnen und -patienten steigt weiter an: Mit Stand Donnerstag, 9.00 Uhr, befanden sich weiters 1166 infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung, davon 71 auf Intensivstationen. Das entspricht einem Plus von 15 bzw. fünf Patientinnen und Patienten im Vergleich zum Vortag.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist wieder leicht gestiegen und liegt mittlerweile bei 836. Bisher gab es in Österreich 4.574.722 positive Testergebnisse. 4.436.588 Menschen gelten als genesen. Bundesweit zählt man zurzeit 119.218 aktiv Infizierte.

Sieben weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben. Damit gab es seit Beginn der Pandemie 18.916 Todesfälle in Österreich.

