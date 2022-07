Auf der Suche nach intelligentem Wachstum

Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit müssen künftig als gleichwertig betrachtet werden. Und zwar von allen Stakeholdern.

Der Begriff Nachhaltigkeit ist zurzeit in aller Munde. Doch häufig liegt der Fokus in den Debatten nur auf einem Aspekt, sei es auf dem ökonomischen, dem ökologischen oder dem sozialen. „Dabei bezieht sich der Anspruch auf Nachhaltigkeit auf die gesamte Lebenssituation von Menschen“, schreiben Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrats, und Werner Hoffmann, Partner bei EY-Parthenon und Leiter des Instituts für Strategisches Management an der WU Wien, in einen ausführlichen Point of View, der Anfang Juni via Livestream präsentiert wurde. Wegen der dem Begriff zugrunde liegenden Langfristigkeit sei der Vergleich der Lebenssituationen zwischen Generationen impliziert, nicht nur eine Analyse der Verteilung der Lebensbedingungen zwischen Menschen (Schichten, Ländern, Regionen etc.) zu einem bestimmten Zeitpunkt. „Die Lebenssituation von Menschen wird in den Sozialwissenschaften in drei Dimensionen dargestellt: Es geht um soziale, wirtschaftliche und ökologische Aspekte, jeweils beschrieben auf einer gesamtgesellschaftlichen Betrachtungsebene. Dementsprechend werden für eine Deskription der gesellschaftlichen Entwicklung, die das Anliegen der Nachhaltigkeit ins Zentrum stellt, soziale, wirtschaftliche und ökologische Ziele definiert“, so die Autoren. Die Indikatoren zur Zielbeschreibung würden sich nicht auf das Bruttosozialprodukt beziehungsweise die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung beschränken, sondern weit über die dort enthaltenen Aspekte hinaus gehen und somit dem „Beyond GDP“-Ansatz folgen.

Eine Frage der Wertigkeit

Die in der volkswirtschaftlichen Literatur schon lang geführte Diskussion

über den (vermeintlichen) Zielkonflikt zwischen Wachstum und Verteilung (Equity-Efficiency Trade-off) mutiere in der Nachhaltigkeitsdebatte zu der Frage, ob die Effizienzvorteile der Globalisierung durch Nachteile in der sozialen Gerechtigkeit, vor allem aber auch durch die ökologischen Belastungen nicht mehr als aufgewogen werden. Diese können durch die langen Transportwege entstehen, aber auch dadurch, dass die Produktion in den Herkunftsländern der importierten Güter besonders emissionsintensiv ist. „Die traditionelle umweltökonomische Debatte zu einer möglichen und notwendigen Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch, insbesondere im Energiebereich, wandelt sich nunmehr in die Suche nach einem ‚intelligenten‘ beziehungsweise ‚inklusiven‘ Wachstum, bei dem der Frage, was eigentlich produziert wird und wie der Output verteilt wird, mehr Gewicht beigemessen wird als den quantitativen Wachstumsraten“, schreiben Badelt und Hoffmann. Insgesamt kreise das Streben nach einer nachhaltigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung um alle drei genannten Dimensionen. Der Anspruch bestehe darin, bei der Gestaltung der Zukunft allen drei Dimensionen Rechnung zu tragen. Eine konsistente Nachhaltigkeitsstrategie müsste sich stärker mit den Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit beschäftigen, um Zielkomplementaritäten zu nutzen und Vorschläge zum Umgang mit bestehenden Zielkonflikten zu entwickeln. „Dabei geht es darum, die drei Dimensionen grundsätzlich als gleichwertig zu betrachten und sich von der meist praktizierten Unterordnung des Sozialen, manchmal auch des Ökologischen, unter ‚wirtschaftliche Zwänge‘ zu entfernen“, heißt es in dem Point of View weiter. In den offiziellen internationalen Zieldeklarationen, wie etwa den Sustainable Development Goals (SDGs) der UNO oder der „Europa-2020-Strategie“ der Europäischen Kommission, gäbe es diese Gleichwertigkeit bereits. „In der praktischen Politik merkt man davon weniger“, so Badelt und Hoffmann.