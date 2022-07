Investmentchance trotz Krise: Das Bauherrenmodell

Immobilieninvestment. Immobilien bleiben für konservativ veranlagende Anleger und Investoren weiterhin attraktiv – und das rückt auch das Bauherrenmodell in den Mittelpunkt.

Die gegenwärtige wirtschaftliche Situation führt dazu, dass auch die Bau- und Immobilienbranche nicht vor teilweise kräftigen Preiserhöhungen verschont bleibt. Insbesondere die Corona-Pandemie und heuer speziell die Ukraine-Krise haben nochmals zu einem überdurchschnittlich hohen Anstieg gesorgt. Investoren fragen sich daher, ob es aktuell überhaupt noch Sinn macht in eine Immobilie zu investieren.

Laut Stefan Koller, Geschäftsführer der PERICON GmbH, bleibt das Investment vor allem für jene interessant, die eine konservative und langfristig werthaltige Kapitalanlage anstreben. Schließlich bleibe Wohnen ein Grundbedürfnis. Vor allem in den urbanen Regionen mit gut funktionierenden Mietenmärkten wie zum Beispiel Wien, Graz und Linz ist mit keinem Absinken der Nachfrage zu rechnen. Durch die krisenbedingten Preiserhöhungen sind die Mieterträge gesunken. „Kommt es zu einer Abflachung der Kaufpreise, werden mittelfristig die Renditen wieder steigen“, ist der Investmentexperte überzeugt.

Hohe Zinskosten

Auf Anleger und Investoren kommt in jedem Fall eine herausfordernde Zeit zu. „Die Kaufpreise werden vielleicht nach der Rallye der letzten Monate ein wenig sinken, aber mittel- bis langfristig eher weiter steigen“, vermutet Koller und gibt zu bedenken, dass Finanzierungen durch die Zins-Explosion spürbar teurer werden und Anleger und Investoren mit einem deutlich höheren Eigenmittelbedarf zu rechnen haben. „Da die nun steigenden Zinskosten die Prognoserechnungen deutlich belasten. Fix verzinste Kredite sind kaum mehr attraktiv – die Zinskosten haben sich in den letzten Monaten mehr als verdoppelt.“ Als attraktive Alternative kann sich das Bauherrenmodell hervortun.

Kostenrisiko reduzieren

Laut Koller kommt es bei Bauherrenmodellen vor allem auf die Modellgestaltung und den Status der Vorprojektentwicklung an. „Bei Bauherrenmodellen haben die Investoren je nach Gestaltung ein mehr oder minder großes Kostenänderungsrisiko zu tragen, um auch die steuerlichen Vorteile nutzen zu können.“ Das Erfolgsgeheimnis: gute Vorbereitung und professionelle Partner. Damit lässt sich das Kostenrisiko wesentlich reduzieren. Es seien sogar Preisgarantien möglich, aber nicht immer günstig, meint der PERICON-Geschäftsführer. „Sollte es zu Baukostenüberschreitungen kommen, dann ist die Auswirkung für einen Investor aufgrund der gleichzeitigen Erhöhung der 15tel Abschreibungen nach Steuerwirkung betrachtet sehr relativ.“

Nicht vergessen werden sollten allerdings auch die Vorteile der mitunter hohen Sanierungsförderungen. Damit ist auch eine hohe Vermietungssicherheit gegeben, und das gilt es dem Kostenrisiko gegenüberzustellen. Dazu kommt, dass die meist geförderte Vermietung und zum Teil attraktiv verwertbare Steuereffekte eine solide Anlageform mit sehr stabilen Erträgen darstellen. Damit sich Bauherrenmodelle aber aufgrund der Kostensteigerungen bei den Ankaufs- und Baukosten auch in Zukunft lohnen, wird es noch viel mehr als früher auf eine gute Beratung bei der Auswahl des Investments ankommen.

Aktuelle Projekte hat PERICON GmbH in Wien, Graz und Leoben. (c) js-photo - stock.adobe.com

PERICON hat gegenwärtig mehrere, attraktive Bauherrenmodelle im Portfolio. „Wie haben aktuell Projekte in Graz, Leoben und auch Wien mit einer sehr hohen Umsetzungs- und Kostensicherheit verfügbar“, sagt Stefan Koller. „Drei Projekte werden in wenigen Wochen geschlossen und wer noch investieren will sollte schnell sein.“

INFORMATION PERICON steht für über 15 Jahre Erfahrung und Kompetenz im Bereich von steueroptimierten Anlage- und Vorsorgelösungen mit einem klaren Fokus auf Immobilieninvestments. Als „Investment-Boutique“ bietet PERICON nicht nur den aktuell breitesten Zugang zu Bauherrenmodellen und Anlegerwohnungen, sondern vielmehr auch die Möglichkeit, individuelle und maßgeschneiderte Investments zu beauftragen. Mehr Infos unter www.pericon.at