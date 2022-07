Es rumort im Sozialversicherungs-Universum

Nächster Knalleffekt im von ÖVP und FPÖ umgebauten Kassensystem: Der oberste Angestellte der Sozialversicherung wurde wegen Fonds-Veranlagungen beurlaubt. Er bestreitet die Vorwürfe, trat aber ab.

Keine versprochene „Patientenmilliarde“ bis 2023, sondern rund 215 Millionen Euro Mehrkosten: Das war die ernüchternde Bilanz des Rechnungshofes zur türkis-blauen Kassenfusion, publik geworden Anfang Juli in einem Rohbericht. Jetzt, keine zwei Wochen später, erfolgte er nächste Kassen-Knalleffekt im Zusammenhang mit dem SV-Umbau: Am Mittwochabend wurde der unter Türkis-Blau zum höchsten Angestellten der Sozialversicherung aufgestiegene Martin Brunninger in der Konferenz der Sozialversicherungsträger suspendiert, hernach trat er selbst gänzlich zurück.

Der Vorwurf: Brunninger könnte bei der Veranlagung von rund 70 Millionen Euro SV-Geld eine „Dienstpflichtverletzung“ begangen haben, zumindest hegt der der Dachverband der Sozialversicherungsträger diesen Verdacht. Konkret geht es um das Anlegen von Rücklagen, die gerade nicht als liquide Mittel benötigt werden. Diese wurden, anstatt sie auf dem Konto liegen zu lassen, in „Spezialfonds“ veranlagt. 2021 soll es noch ein Plus gegeben haben, zuletzt rutschten aber auch hier die Kurse ins Minus – wenn auch noch keine Verluste „realisiert“ worden seien. Bei einer Änderung der Veranlagungsstrategie, so der Vorwurf, könnte Brunninger interne „Leitlinien“ und die „Geschäftsordnung“, wer informiert gehört, missachtet haben, darauf gestoßen ist man laut Sozialversichung am 1. Juli. „Wir mussten diesen Schritt setzen, da der Verdacht besteht, dass der Büroleiter seine Dienstpflichten verletzt hat,eine Prüfung wurde bereits eingeleitet“, hieß es aus der Konferenz, die sich mehrheitlich aus Vertretern auf ÖVP-Ticket, gefolgt von Roten, zusammensetzt. Nach seiner einstimmig erfolgten Suspendierung reichte er selbst seinen Rücktritt ein. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) richtete aus, Vorwürfe zu prüfen - auch auf „strafrechtliche Relevanz“.