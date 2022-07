Kims bizarre Propaganda von Viren, die mit Ballons kommen

(c) APA/AFP/KCNA VIA KNS/STR (STR)

Der nordkoreanische Diktator, Kim Jong-un, will die Coronapandemie im Griff haben.

Der Diktator beschuldigt Exil-Aktivisten in Südkorea, das Coronavirus über die Grenze eingeschleust zu haben. Offiziell hat das Land die Pandemie unter Kontrolle, doch es ist kaum jemand geimpft. Beobachter fürchten, dass die Bevölkerung auf Drogen zurückgreift.

Für Kim Jong-un ist alles klar: Corona schickte der Klassenfeind im Süden, heimlich per virengefüllten Ballons über die koreanische Demarkationslinie. Die staatliche Stelle für Epidemieprävention teilte mit, dass „fremde Gegenstände“ aus der Luft das Virus ins Land transportiert hätten. Die Bürger werden aufgefordert, solche Sachen, die mit dem „Wind oder anderen Naturphänomenen“ über die Grenze gelangen, sofort den Behörden zu melden und keinesfalls selbst zu berühren.

Absender sollen Republikflüchtlinge aus Nordkorea sein, die sich in Seoul „eingenistet“ haben. Der angebliche Beweis des Regimes: Die ersten Coronafälle wurden in einem Dorf registriert, das sich nahe der Staatsgrenze befindet. Es sind bizarrste Behauptungen, doch in Wahrheit ist der Diktator genervt, dass Nordkoreaner im Exil – allerdings trotz eines Verbots durch die südkoreanische Regierung – immer wieder Flugblätter, Bibeln oder USB-Sticks mit westlichen Serien und Filmen, manchmal sogar Geld mittels Ballons auf die andere Seite befördern.