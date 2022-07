Wasserinvestments werden wichtiger

In südlichen Ländern Europas herrscht Dürre. In Italien ist der Pegel des Flusses Po auf ein 70-Jahres-Tief gefallen.

Angesichts der Dürren und Hitzewellen, die derzeit etwa Südeuropa heimsuchen, rückt auch die nachhaltige Wasserversorgung in den Fokus. Wie können Anleger darauf setzen?

Die schlechten Nachrichten reißen derzeit vor allem in Europa nicht ab. Der nun schon monatelang andauernde Ukraine-Krieg löst eine veritable Energiekrise aus, der Nachschub von Gas und Öl aus Russland wird knapper. Zu allem Überfluss werden nun auch mehrere südliche Länder Europas von Hitzeextremen heimgesucht.

In Spanien und in Portugal herrscht seit Monaten eine Dürre. Noch schlimmer ist die Lage in Italien, wo in Städten wie Verona und Pisa das Trinkwasser rationiert wird. Der Pegel des Flusses Po ist zudem aufgrund geringer Niederschläge auf ein 70-Jahres-Tief gefallen. Dieser Umstand macht auch der Landwirtschaft in Italien bei der Bewässerung zu schaffen.