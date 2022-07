Die Anti-Iran-Allianz zwischen Israel und USA

Joe Biden und Jitzhak Herzog in der Präsidentenresidenz in Jerusalem.

Joe Biden und Jair Lapid schmiedeten ein Bündnis, das auch für Saudiarabien von eminentem Interesse ist.

So wohl wie in Jerusalem und Tel Aviv hat sich Joe Biden als Staatsmann schon lang nicht mehr gefühlt – ganz gewiss nicht in Washington. Das verriet nicht zuletzt die Körpersprache des US-Präsidenten, die amikalen Umarmungen von Jair Lapid, Benny Gantz und selbst Benjamin Netanjahu – und seine Geste gegenüber den beiden Holocaust-Überlebenden, die er in der „Halle der Erinnerung“ in Yad Vashem getroffen hat.

Ins Gespräch vertieft kniete er minutenlang vor den schon betagten Frauen, und am Ende küsste er sie auf die Wange. Die beiden waren – wie auch die Repräsentanten des Judenstaats – voll des Lobs für den Präsidenten und seine Empathie. „Er war so nett, er ist einfach ein Mensch“, sagte die eine. Präsident Jitzhak Herzog pries Biden als wahren Freund Israels. In seiner Heimat macht Biden dagegen eine harte Zeit durch: Die Kritik prasselt von allen Seiten auf ihn ein.