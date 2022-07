Die Fünf Sterne stürzen Italiens Regierung ins Chaos

Italien steuert auf die nächste Krise zu: Die stärkste Partei verweigerte Mario Draghis Kabinett das Vertrauen. Die Mailänder Börse war auf Talfahrt.

Es war ein Schicksalsmoment für die italienische Regierung. Am Donnerstagnachmittag um 14.26 Uhr wurde ihr unter dem Applaus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung ein schwerer Schlag versetzt. Seit Wochen schon rumort es in der italienischen Regierung – einer breiten Koalition unter der Führung des parteilosen Premiers Mario Draghi, der bis auf eine alle großen Parteien angehören. Unruhestifter sind die Fünf Sterne, angeführt vom ehemaligen Regierungschef Giuseppe Conte.

Am Donnerstag ließ seine Partei die Krise im Senat nun offen ausbrechen, als ihre Abgeordneten erklärten, nicht an der folgenden Abstimmung teilzunehmen. Anschließend bejubelten sie sich selbst und verließen den Saal. Eigentlich ging es bei dem Votum um finanzielle Hilfen für Familien und Unternehmen in Höhe von 23 Milliarden Euro und weitere Gesetze. Doch an die Abstimmung war auch die Vertrauensfrage der Draghi-Regierung geknüpft gewesen, um so Klarheit über die Positionen der Regierungsparteien zu bekommen. Und so kündigten die Fünf Sterne mit ihrer Abwesenheit Draghi faktisch die Gefolgschaft auf.

Treffen mit Sergio Mattarella

Der Applaus und das Verlassen des Gebäudes könnten nun das Ende der Regierung bedeuten. Rein rechnerisch hätte Draghi die Vertrauensfrage zwar auch ohne die Stimmen der Abwesenden bestanden. Doch in den vergangenen Tagen hatte er mehrfach gesagt, dass seine Regierung ohne die Fünf Sterne nicht weitermachen werde.