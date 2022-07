Italiens Präsident Mattarella nimmt Draghis Rücktritt nicht an

Italiens Ministerpräsident Mario Draghi hat als Folge einer Regierungskrise seinen Rücktritt angekündigt. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat den Rücktritt von Regierungschef Mario Draghi allerdings abgelehnt.

Unter dem Applaus der Abgeordneten der populistischen Fünf Sterne Partei ist am Donnerstagnachmittag um 14.26 Uhr die italienische Regierung zerbrochen: Die Parteimitglieder applaudierten sich selbst für ihre Entscheidung, nicht an der bevorstehenden Vertrauens-Abstimmung teilzunehmen. Anschließend verließen sie den Saal und entzogen dem amtierenden Ministerpräsidenten Mario Draghi damit ihr Vertrauen. Als Konsequenz daraus will dieser sein Amt niederlegen. Staatspräsident Sergio Mattarella lehnt ab. Mattarella forderte Draghi auf, dem Parlament Bericht zu erstatten und die Lage zu bewerten, hieß es in einer Mitteilung seines Amtssitzes am Donnerstag.

Seit Wochen schon rumort es in der Regierung in Rom ­– einer breiten Koalition unter der Führung des parteilosen Ministerpräsidenten Mario Draghi, der bis auf eine alle großen Parteien angehören. Unruhestifter ist die Fünf Sterne Partei, angeführt vom ehemaligen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte.