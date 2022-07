Immer früher in den Kindergarten

Vor zehn Jahren war jeder fünfte unter Dreijährige in Betreuung. Heute ist es fast jeder dritte. Das ist aber nicht in allen Bundesländern so.

So viele Kinder wie noch nie besuchen Österreichs Kinderkrippen und Kindergärten. 325.522 sind es laut aktuellen Zahlen der Statistik Austria. Darunter sind 73.933 Kinder unter drei Jahren und 251.589 der Drei- bis Fünfjährigen. Der Höchststand ist vor allem auf die Tendenz zurückzuführen, Kinder bereits früher in die Betreuung zu schicken.

In den vergangenen zehn Jahren hat sich in diesem Bereich viel verändert. Damals war nur jedes fünfte Kind unter drei Jahren in Betreuung (19,7 Prozent). Heute ist es nahezu jedes dritte Kind (29,1 Prozent). Von dem europaweit angestrebten sogenannten Barcelona-Ziel ist man dennoch immer noch ein Stück weit entfernt. Eigentlich hätte sich bereits im Jahr 2010 ein Drittel der Kinder in diesem Alter in Betreuung befinden sollen.