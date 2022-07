Donald Trumps erste Frau Ivana gestorben

Die Unternehmerin starb mit 73 Jahren in New York City.

Donald Trumps erste Ehefrau Ivana Trump ist im Alter von 73 Jahren in New York gestorben. Das teilte der ehemalige US-Präsident am Donnerstag mit. "Ich bin sehr traurig, allen, die sie geliebt haben, und das sind viele, mitzuteilen, dass Ivana Trump in ihrem Haus in New York City verstorben ist", erklärte der Ex-US-Präsident in einem Beitrag auf der sozialen Plattform Truth Social

1949 im heutigen Tschechien geboren, wanderte Ivana Marie Zelnícková nach Kanada aus, wo sie in den 1970er-Jahren eine Modelkarriere begann. In New York traf sie Donald Trump, den sie 1977 heiratete. Ivana Trump übernahm zahlreiche Posten im Firmen-Konglomerat ihres Mannes. 1990 ließen sich die beiden unter großem öffentlichen Aufsehen scheiden. Aus der Ehe gingen die drei Kinder hervor: Donald Jr., Ivanka und Eric - hervor. Nach der Trennung schrieb Ivana Trump Bücher. 2010 trat sie in der britischen TV-Show "Celebrity Big Brother" auf.

Todesursache nicht bekanntgegeben

"Ivana Trump war eine Überlebenskünstlerin. Sie floh vor dem Kommunismus und umarmte dieses Land. Sie hat ihren Kindern Mut und Belastbarkeit, Mitgefühl und Entschlossenheit beigebracht", so die Familie Trump in einer von ABC News zitierten Erklärung. Weder in der Erklärung der Familie Trump noch in dem Beitrag des Ex-Präsidenten wurde die Todesursache genannt.