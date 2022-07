Bei alten Bekannten „Hallo“ sagen bereitet mehr Freude als gedacht

Die Freude über unerwartete Kontaktaufnahme wird unterschätzt. Ohne Anlass Nachricht zu schicken oder anzurufen löst viel größere Freude als angenommen, sagen Forschende.

Freunden oder Bekannten, von denen man schon länger nichts mehr gehört hat, einfach so eine Nachricht zu schicken oder sie anzurufen, kommt besser an, als gedacht. Menschen unterschätzten, wie sehr solche Gesten wertgeschätzt würden, schreiben Forschende um Peggy Liu von der University of Pittsburgh im Fachmagazin „Journal of Personality and Social Psychology“. Je überraschender dabei der Anruf, das E-Mail oder die SMS käme, desto mehr werde die Geste vom Empfänger wertgeschätzt.

„Menschen sind soziale Wesen und genießen Verbindungen zu anderen Menschen“, sagt Liu. „Es gibt schon viel Forschung dazu, dass es gut für unsere mentale und körperliche Gesundheit ist, wenn wir soziale Verbindungen aufrechterhalten. Aber trotz der Bedeutung und der Freude durch soziale Verbindungen zeigt unsere Forschung, dass Menschen es deutlich unterschätzen, wie sehr andere Menschen es wertschätzen werden, wenn wir sie kontaktieren.“

Kontaktaufnahme wird wertgeschätzt

Für ihre Untersuchung führte die Forschungsgruppe rund um Liu eine Reihe von Experimenten mit insgesamt mehr als 5900 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch. Dabei wurden diese etwa darum gebeten, sich daran zu erinnern, wann sie das letzte Mal jemanden einfach so kontaktiert hatten - und wann sie das letzte Mal einfach so kontaktiert wurden. Zudem sollten sie auf einer Skala von eins bis sieben einordnen, wie sehr die Kontaktperson diese Geste ihrer Einschätzung nach wertschätzte - und wie sehr sie selbst es wertschätzten, kontaktiert worden zu sein. In anderen Versuchen sollten die Teilnehmer selbst Kontakt zu Bekannten aufnehmen und die Reaktionen darauf sammeln.

Die Forschungsergebnisse zeigten, dass Zweifel oder Sorgen vor überraschenden Kontaktaufnahmen meist unbegründet seien, sagt Liu. Zweifel, sich bei der einen oder anderen Bekanntschaft wieder einmal zu melden, kenn die Forscherin aus ihrem Alltag: „Aus vielen Gründen zögere ich manchmal, bevor ich Menschen kontaktiere, mit denen ich vor der Pandemie viel zu tun hatte.“ Die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeit, will sie sich künftig selbst zu Herzen nehmen: „Wenn das passiert, denke ich an diese Forschungsergebnisse und erinnere mich daran, dass andere Menschen mich vielleicht auch kontaktieren wollen und aus denselben Gründen zögern. Dann sage ich mir, dass ich es so sehr wertschätzen würde, wenn sie mich kontaktieren würden, und dass es keinen Grund gibt, dass sie es nicht genauso wertschätzen würden, wenn ich sie kontaktiere.“

(APA/red)